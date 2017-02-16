Татьяна Казаишвили вступила в должность заместителя главного врача сети «Клиник Доктора Фомина»

Татьяна Николаевна Казаишвили, ранее заведующая отделением «Клиники женского здоровья» в «Центре специализированных видов помощи им. В.П. Аваева», с 16 февраля 2017 года займет должность заместителя главного врача по лечебной работе в сети медицинских клиник “Клиника Доктора Фомина”.

Татьяна Николаевна Казаишвили, ранее заведующая отделением «Клиники женского здоровья» в «Центре специализированных видов помощи им. В.П. Аваева», с 16 февраля 2017 года займет должность заместителя главного врача по лечебной работе в сети медицинских клиник “Клиника Доктора Фомина”.

За годы работы в Клинике Женского Здоровья Татьяна Николаевна помогла многим женщинам как квалифицированный специалист, а также успешно исполняла функции заведующего отделением. Кроме того, Татьяна Николаевна ведет активную просветительскую работу со СМИ, направленную на информирование населения города о проблемах здоровья и возможностях их решения. Стоит отметить, что уже на протяжении многих лет она является идейным вдохновителем ежегодных конференций “Розовая лента” в Твери, поддерживающих программу борьбы против рака молочной железы.

С середины февраля Татьяна Казаишвили начнет организационную работу в должности заместителя главного врача в сети медицинских клиник “Клиника Доктора Фомина”, а также продолжит прием пациентов как врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, запись на который будет открыта в Клинике с марта. Записаться на прием к Казаишвили Татьяне Николаевне можно будет, позвонив по телефону +7(4822)399-399 или на сайте клиники http://dr-fomin.ru/

- Мы рады приветствовать Татьяну Николаевну в нашей команде. Она высококвалифицированный специалист и очень талантливый управленец. Сегодня перед нами стоят масштабные задачи, одна из которых - расширение сети клиник на федеральном уровне. И я уверен, что опыт и профессионализм Татьяны Николаевны станут мощным катализатором достижения намеченных целей, - отметил Дмитрий Фомин, генеральный директор сети медицинских клиник «Клиника Доктора Фомина».

Татьяна Николаевна - врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории и организатор здравоохранения высшей категории. Имеет два высших образования по специальностям “Лечебное дело” и “Менеджмент”, а также множество наград и заслуг:

2002 год – награждена Почетной грамотой Тверской городской Думы.

2007 год – объявлена Благодарность Губернатора Тверской области.

2011 год – награждена Почетной грамотой ГБУЗ «Центр им. В.П. Аваева».

2012 год – награждена Почетной грамотой ГБУЗ «Центр им. В.П. Аваева».

2013 год – награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения Тверской области.

2015 год – награждена Почетной грамотой Губернатора Тверской области.



Лицензия № ЛО-69-01-001956 от 23.11.2016

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