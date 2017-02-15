8 апреля тверичан приглашают на юбилейный фестиваль "Тьмацкий перекат"

8 апреля в Твери состоится уже юбилейный, 40-й фестиваль бурной воды "Тьмацкий перекат". В программе фестиваля - гребной слалом, фан-каяк-кросс и прыжки с рампы и вечеринка с просмотром интересных фильмов. В зависимости от уровня воды возможно проведение дисциплины фристайл.

8 апреля в Твери состоится уже юбилейный, 40-й фестиваль бурной воды "Тьмацкий перекат". В программе фестиваля - гребной слалом, фан-каяк-кросс и прыжки с рампы и вечеринка с просмотром интересных фильмов. В зависимости от уровня воды возможно проведение дисциплины фристайл.

"Тьмацкий перекат - 2017" пройдёт у пешеходного моста через реку Тьмака на пересечении улицы Брагина и Беляковского переулка. Начало 8 апреля в 11:30. Подробности и информация об участии доступны на сайте Tver Kayaking Team.