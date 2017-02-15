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В 2016 году за незаконную рубку леса в Тверской области к уголовной ответственности привлекли 25 человек

15 Февраля 2017 20:45
Автор: TIA

В 2016 году в Тверской области выявлен 121 случай незаконной рубки лесных насаждений с объемом вырубленной древесины 4487,9 куб. метров. Ущерб, нанесенный лесному фонду, оценивается в 49,5 млн рублей. По фактам выявленных в 2016 году незаконных рубок, содержащих признаки уголовного преступления, в органы внутренних дел переданы 116 материалов, на основании которых возбуждено 92 уголовных дела, привлечено к уголовной ответственности 25 лиц.

По сравнению с 2015 годом, количество незаконных рубок уменьшилось на 22%, объем незаконно вырубленной древесины - на 35%, причиненный ущерб - на 33%, сообщает пресс-служба правительства региона. Положительной динамики удалось достигнуть благодаря дополнительным мерам Министерства лесного хозяйства Тверской области по усилению эффективности федерального государственного лесного надзора.

Правительство Тверской области разработало концепцию развития лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса, которая призвана повысить эффективность сохранения и использования лесных ресурсов. Наряду с защитой от самовольных рубок, важнейшими задачами, определенными в документе, являются создание условий для роста объемов глубокой переработки древесины и привлечение инвестиций в эту сферу деятельности.

В тверском регионе 10 лет успешно работает институт приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. При поддержке Минпромторга РФ в Верхневолжье реализуются три крупных проекта компаниями ООО «СТОД», ЗАО «Вышневолоцкий леспромхоз» и ООО «ЛПХ «Сияние». 10 февраля в Торжокском районе открыта вторая очередь инвестпроекта ООО «СТОД» - завод «Талион Арбор», где установлена крупнейшая в России линия по выпуску экологически чистых ориентированно-стружечных плит (OSB). Работы по созданию высокотехнологичных производств и модернизации действующих мощностей ЛПК при поддержке федерального и регионального Фондов развития промышленности продолжатся.

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Метки: незаконная рубка леса лесной фонд тверской области
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