Тверская областная картинная галерея отмечает 80-летие

15 февраля Тверская областная картинная галерея отмечает 80-летний юбилей. Её коллекция насчитывает около 40 тысяч экземпляров, сообщает правительство региона. За время существования галерея стала одним из крупнейших и значимых музеев России.

15 февраля Тверская областная картинная галерея отмечает 80-летний юбилей. Её коллекция насчитывает около 40 тысяч экземпляров, сообщает правительство региона. За время существования галерея стала одним из крупнейших и значимых музеев России.

Формирование собрания началось в середине 19 века, когда галерея еще входила в состав «Тверского музеума». Самостоятельным музеем картинная галерея стала в 1937 году. Сегодня в её коллекции произведения древнерусского искусства, русской живописи, графики и скульптуры, западноевропейского и декоративно-прикладного искусства России, Европы, Востока. Здесь же находится одна из лучших в России коллекция русского портрета 18 века, собрание работ А.Г. Венецианова и мастеров его школы, произведений художников, связанных с Валентином Серовым и усадьбой Домотканово, русской пейзажной живописи рубежа 19-20 веков.

Галерея и ее филиалы ведут активную выставочную деятельность, просветительскую работу. В ее залах проводятся не только экскурсии, но и тематические вечера, праздники, музыкально-литературные концерты, моноспектакли, творческие встречи с художниками, интерактивные игры.

С 1896 года учреждение располагается в здании Тверского императорского дворца, памятника архитектуры XVII-XIX веков, который сейчас готовится распахнуть свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.