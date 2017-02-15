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В Твери открылся кабинет социально-бытовой адаптации для детей с ограниченными возможностями

15 Февраля 2017 18:56
Автор: TIA

15 февраля в Твери на базе реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями открылся кабинет социально-бытовой адаптации. Планируется, что в стенах учреждения будут проходить обучение около 120 человек ежегодно, сообщает пресс-служба правительства региона.

Работа кабинета направлена на практическую подготовку детей и подростков-инвалидов к самостоятельной жизни, формирование знаний и умений, способствующих социальной и психологической адаптации. Занятия будут проходить в интерактивной форме: это деловые игры, экскурсии, беседы, опыты, практикумы ролевого общения и др. Обучение планируется проводить ежедневно в индивидуальном и групповом форматах.

Проект реализован в рамках региональной программы Тверской области «Детство без границ», которая дополнила государственную программу «Доступная среда». Значительная часть мероприятий направлена на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья. В прошлом году в госпрограмме впервые приняли участие дошкольные образовательные организации региона.

В прошлом году из областного бюджета были направлены средства в объеме 11,9 млн рублей на формирование доступной среды в детских садах №144 и №152 Твери, в кашинском дошкольном учреждении №3 и в детском саде комбинированного вида «Малыш» Удомли. Участниками программы также стали четыре школы из Твери, Вышнего Волочка, Нелидова. Всего в Тверской области, по последним данным, воспитываются порядка 1200 детей-инвалидов, более 600 из них – дошкольники.

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Метки: социально-бытовая адаптация инвалидов дети с ограниченными возможностями реабилитация инвалидов
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