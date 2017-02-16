Тверская область получит более 1,6 млрд рублей из федерального бюджета

1,6 млрд рублей из федерального бюджета пойдут на развитие агропромышленного комплекса Верхневолжья и улучшение условий жизни на селе, сообщает пресс-служба правительства региона. Увеличение поддержки со стороны центра обсудили на заседании бюджетной комиссии области.

1,6 млрд рублей из федерального бюджета пойдут на развитие агропромышленного комплекса Верхневолжья и улучшение условий жизни на селе, сообщает пресс-служба правительства региона. Увеличение поддержки со стороны центра обсудили на заседании бюджетной комиссии области.

Около 526 млн будут направлены на реализацию инвестиционного проекта по строительству животноводческого комплекса на базе агрохолдинга «Дмитрова Гора» в Конаковском районе. Предприятие также получит 27 млн рублей из бюджета области. Общая стоимость объекта составляет 1,7 млрд рублей. Новый комплекс рассчитан на 6 тыс. голов крупного рогатого скота и должен обеспечить производство 30 тыс. тонн молока в год.

В ближайшее время регион получит из федерального бюджета также более 1,1 млрд рублей на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам и займам в агропромышленном комплексе Верхневолжья.

Ещё 40 млн рублей федеральных субсидий пойдут на улучшение условий жизни на селе: газификацию, водоснабжение, обеспечение жильём молодых семей и специалистов. Порядка 6 млн рублей предназначено для проведения мелиорации на сельскохозяйственных землях.