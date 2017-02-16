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Тверская область получит более 1,6 млрд рублей из федерального бюджета

15 Февраля 2017 18:46
Автор: TIA

1,6 млрд рублей из федерального бюджета пойдут на развитие агропромышленного комплекса Верхневолжья и улучшение условий жизни на селе, сообщает пресс-служба правительства региона. Увеличение поддержки со стороны центра обсудили на заседании бюджетной комиссии области.

Около 526 млн будут направлены на реализацию инвестиционного проекта по строительству животноводческого комплекса на базе агрохолдинга «Дмитрова Гора» в Конаковском районе. Предприятие также получит 27 млн рублей из бюджета области. Общая стоимость объекта составляет 1,7 млрд рублей. Новый комплекс рассчитан на 6 тыс. голов крупного рогатого скота и должен обеспечить производство 30 тыс. тонн молока в год.

В ближайшее время регион получит из федерального бюджета также более 1,1 млрд рублей на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам и займам в агропромышленном комплексе Верхневолжья.

Ещё 40 млн рублей федеральных субсидий пойдут на улучшение условий жизни на селе: газификацию, водоснабжение, обеспечение жильём молодых семей и специалистов. Порядка 6 млн рублей предназначено для проведения мелиорации на сельскохозяйственных землях.

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Метки: агропромышленный комплекс тверской области апк тверской области федеральная поддержка
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Комментарии (4)

  • Leo-L 
    После ряда событий предшествующих лет подобные новости не вызывают радости. Просто есть шанс, что лет через 5 начнется разбор полетов и поиск этих денег. В итоге осудят двух теток, одна из которых уже будет в мире ином, а вторая мотать срок за другое.
    15.02.2017 19:37
    0 | 3

    • divantsev 
      Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история     http://dimonotsmoke.blogspot.com
      16.02.2017 00:01
      0 | 0

  • arcadi007 
    Странно, но все инвестиции в области не выходят за пределы Конаково и Завидово.
И туризм и мясо и хлеб и дрова - всё там. Остальной территории области не существует. 
Оно и понятно. За Конаково отступать нельзя, там Москва.
    15.02.2017 21:19
    0 | 1

  • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
    Да это губеру к днюхе подгон от братвы.
    15.02.2017 23:11
    0 | 0
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