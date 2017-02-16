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В Твери водителя Mitsubishi зажало между маршруткой и троллейбусом

В Твери водителя Mitsubishi зажало между маршруткой и троллейбусом - ТИА
фото УМЧС по Тверской области
15 Февраля 2017 17:56
Автор: TIA

Фоторепортаж

ДТП произошло 15 февраля около 16.20 на Волоколамском путепроводе. УГИБДД России по Тверской области сообщает, что столкнулись четыре транспортных средства: маршрутное такси ПАЗ (№223), автомобиль Mitsubishi, Ford и троллейбус №7.

В результате ДТП пострадали три человека (водители автомобилей Mitsubishi, Ford и троллейбуса). При столкновении транспортные средства развернуло, движение по путепроводу было ограничено в обоих направлениях.

В настоящее время запущено реверсивное движение. На месте работают все оперативные службы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.

Как рассказали ТИА в пресс-службе МЧС по Тверской области, прибывшие на место сотрудники МЧС деблокировали водителя Mitsubishi. Мужчина 1973 года рождения был госпитализирован.

По счастливой случайности рядом с водителем никого из пассажиров не было. 

На подъездах к Южному мосту большие пробки. 

Автор фото Алексей Винилов

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Метки: страшное дтп дтп в твери зажало водителя пострадал водитель дтп на южном мосту
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Комментарии (23)

  • Uylo_Yobannen 
    Открыли движение по путепроводу в обоих направлениях.
    15.02.2017 18:17
    0 | 3

    • divantsev 
      Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история     http://dimonotsmoke.blogspot.com
      16.02.2017 00:01
      0 | 0

  • HEKTOE 
    Опять сделают вид, что ничего небыло? Задолбали клоуны.
    15.02.2017 18:28
    0 | 8

    • logovskoy 
      Вчера один из этих клоунов на Тверском проспекте убеждал, что у нихх десятки материалов и они близки к тому, что порядок не за горами. Если мне не изменяет зрение - это опять Иванов и К со своими джигитами.Неужели на эту компанию нет никакой управы?!! или действительно они  "купили" и Архипову с Морозовым и ГАИ? Не проходит недели, чтобы не "угробили" кого-нибудь! Такое ощущение, что из Твери жители соседней страны автошколу устроили! 
Называется - КОНКУРСЫ провели! И где эти новаторы теперь: Тимофеев, Жуковин, Вуймина? Устроили бардак и свалили! Революционеры гребанные)))
      15.02.2017 22:00
      0 | 7

  • Buzzer 
    Мицубиси в утиль.
    15.02.2017 18:54
    0 | 2

  • Добрая Мышь 
    мужик в рубашке родился
    15.02.2017 19:23
    0 | 6

  • genesis 
    Еще много там будет таких аварий, пока не сделают металлический разделитель на мосту.
    15.02.2017 19:45
    1 | 5

  • Унук аль Хай 
    по-моему это закономерный итог. Если обезьяне дать активированную гранату, то закономерно произойдет взрыв. Я восхищаюсь водителями троллейбусов и автобусов - вот у кого железные нервы. Каждый день нести ответственность за жизнь пассажиров, лавируя в потоке обезумевших биологических объектов на сложной для них технике....
    15.02.2017 19:51
    1 | 21

    • MikeH 
      плюсанул
      15.02.2017 20:14
      0 | 1

  • Aleks VVV 
    Какая же там скорость?
    15.02.2017 20:21
    0 | 1

    • -GIP- 
      Сплюсуй его скорость и джамшутки, которая ему в лоб вылетела на встречку
      15.02.2017 20:35
      0 | 2

      • HEKTOE 
        Скорости так то не плюсуются.
        15.02.2017 20:40
        1 | 0

        • -GIP- 
          Ну, квадрат скорости
          15.02.2017 20:51
          0 | 2

          • HEKTOE 
            Нет. (m1*V1^2)/2= E
            15.02.2017 23:48
            0 | 0

  • -GIP- 
    Видать уже установку сверху спустили, виновника не освещать.
С другого ресурса: "водитель маршрутного такси выехал на встречную полосу, где врезался в Mitsubishi. От удара иномарка влетела в троллейбус, в результате чего “застряла” между ними. После этого в них врезался ехавший в сторону центра легковой Ford."
    15.02.2017 20:52
    0 | 4

  • guset 
    Тем временем, клоуны из администрации города и области, или как их еще в этой ситуации назвать, продолжают делать вид что ничего не происходит. Хотя, по совокупности тех ужасов что творятся на дорогах города, тут уже давно пора уголовку заводить и привлекать представителей власти как соучастников и покровителей этого беспредела.
ГИБДД как пинали балду устраивая раз в пол года потешные рейды для галочки, так и пинают. Не делая вообще ничего, что бы обуздать беспредельщиков на маршрутках. А те и рады. 
Доколе ? Сколько еще человек должно быть покалечено или отправлено на тот свет, что бы хоть кто нибудь почесался ?
    15.02.2017 21:21
    0 | 8

    • bae99 
      Эти клоуны имеют нас как хотят... Пора народу свой гнев выплескивать на улицу...
      15.02.2017 21:31
      0 | 6

      • logovskoy 
        Не бузи)))) Из за 2х продажных персон не надо народ поднимать! Вон братья-славяне подняли, теперь лет 20 разгребать будут. Надо просто честного прокурора))) Есть у кого такой?)))
        15.02.2017 22:11
        0 | 2

        • vepr76 
          В 6-й, там где раньше Наполеон был...
          15.02.2017 22:37
          0 | 2

        • TvereZ 
          Напомнили мне анекдот 
==================
- А приличные девушки у вас есть? 
- Есть, но они стоят ОЧЕНЬ дорого!
==================
)))
          15.02.2017 23:24
          0 | 1

  • NoName69 
    Не Иванов а 223 принадлежат Барабанову Сергею Викторовичу, в штате у которого умеются одни нелегалы и паркуются на Комминтерна 99а, громадная стоянка и ремонтная база. Который отстегивает нашим гаишникам и его не трогают
    15.02.2017 22:16
    2 | 2

    • Garykus 
      на фото 223 маршрутка "едем вместе" (без льгот) (ооо камелот, ип иванов и ко). официальный перевозчик ООО Автотранс перевозит по ЕСПБ, у которых нет ПАЗиков данной модели на 223 маршруте
      15.02.2017 22:33
      0 | 1

  • Винилов 
    Кто то всера говорил, что не видел троллейбус ЛИАЗ в городе. На одной из фоток он есть, под бортовым номером 76.Который, кстати, выставили на торги.
    15.02.2017 22:33
    0 | 2
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