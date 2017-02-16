В Твери водителя Mitsubishi зажало между маршруткой и троллейбусом

ДТП произошло 15 февраля около 16.20 на Волоколамском путепроводе. УГИБДД России по Тверской области сообщает, что столкнулись четыре транспортных средства: маршрутное такси ПАЗ (№223), автомобиль Mitsubishi, Ford и троллейбус №7.

ДТП произошло 15 февраля около 16.20 на Волоколамском путепроводе. УГИБДД России по Тверской области сообщает, что столкнулись четыре транспортных средства: маршрутное такси ПАЗ (№223), автомобиль Mitsubishi, Ford и троллейбус №7.

В результате ДТП пострадали три человека (водители автомобилей Mitsubishi, Ford и троллейбуса). При столкновении транспортные средства развернуло, движение по путепроводу было ограничено в обоих направлениях.

В настоящее время запущено реверсивное движение. На месте работают все оперативные службы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.

Как рассказали ТИА в пресс-службе МЧС по Тверской области, прибывшие на место сотрудники МЧС деблокировали водителя Mitsubishi. Мужчина 1973 года рождения был госпитализирован.

По счастливой случайности рядом с водителем никого из пассажиров не было.

На подъездах к Южному мосту большие пробки.

Автор фото Алексей Винилов