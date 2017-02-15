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Тверские оперативники задержали наркокурьера, который перевозил крупную партию наркотиков

Тверские оперативники задержали наркокурьера, который перевозил крупную партию наркотиков - ТИА
15 Февраля 2017 16:29
Автор: TIA

Полицейские получили данные о том, что 21-летний житель Твери намеревается доставить в регион партию так называемых «клубных» наркотиков, подозреваемого задержали. При личном досмотре в присутствии понятых полицейские изъяли у молодого человека пластиковые контейнеры с порошкообразным веществом светлого цвета, полимерный пакет с веществом растительного происхождения зеленого цвета и электронные весы.

Как установили эксперты-криминалисты, вещество оказалось наркотическим средством амфетамин массой около 100 граммов и гашиш – 95 граммов, что является крупным размером.
Возбуждено уголовное дело по по статье  2 статьи 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

За содеянное законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти лет, сообщает УМВД России по Тверской области

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Метки: наркоторговец в Тверской области задержали наркоторговца криминал в Тверской области
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