Двое жителей Кимр пытались перебросить в колонию крупную партию телефонов

10 февраля в 08.05 сотрудники ИК-1 на прилегающей режимной территории задержали двоих жителей города Кимры, пытавшихся перебросить крупную партию мобильных телефонов и аксессуаров.

10 февраля в 08.05 сотрудники ИК-1 на прилегающей режимной территории задержали двоих жителей города Кимры, пытавшихся перебросить крупную партию мобильных телефонов и аксессуаров.

Двое мужчин, один из которых недавно освободился из ИК-1, прибыли к тверской колонии строгого режима на автомобиле «Рено дастер» и имели при себе объемный полиэтиленовый пакет, в котором находились свертки с телефонами.

Злоумышленники планировали перебросить осужденным 13 сотовых телефонов и зарядных устройств к ним, 16 сим-карт, 3 гарнитуры, WI-FI роутер и колоду игральных карт.

Задержанные граждане, а также материалы проверки в отношении них направлены в Московский отдел полиции Твери.