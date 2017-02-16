В cпорткомплексе «Юбилейный» в Твери отремонтируют раздевалки

В cпорткомплексе «Юбилейный» в Твери будут отремонтированы раздевалки спортивных школ, действующих в учреждении. Такое решение приняла Бюджетная комиссия Правительства Тверской области.
В прошлом году ремонтные работы в помещениях были частично выполнены. Из-за несоблюдения обязательств подрядчиком контракт расторгнут. На завершение ремонта требуется 1 млн 157 тыс. рублей. Бюджетной комиссией одобрено выделение суммы, необходимой для приведения раздевалок в порядок.
Также принято решение о предоставлении субсидий в размере 100 тыс. рублей спортивно-адаптивной школе на ремонт в тренажерном зале, 20 тыс. рублей направят СШОР по видам гребли им. Олимпийской чемпионки А. Серединой на приобретение инвентаря для парусного спорта.
Комментарии (2)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Ms.
15.02.2017 17:45
0
|
0
divantsev
16.02.2017 00:01
0
|
0