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В cпорткомплексе «Юбилейный» в Твери отремонтируют раздевалки

15 Февраля 2017 15:59
Автор: TIA

В cпорткомплексе «Юбилейный» в Твери будут отремонтированы раздевалки спортивных школ, действующих в учреждении. Такое решение приняла Бюджетная комиссия Правительства Тверской области.

В прошлом году ремонтные работы в помещениях были частично выполнены. Из-за несоблюдения обязательств подрядчиком контракт расторгнут. На завершение ремонта требуется 1 млн 157 тыс. рублей. Бюджетной комиссией одобрено выделение суммы, необходимой для приведения раздевалок в порядок.

Также принято решение о предоставлении субсидий в размере 100 тыс. рублей спортивно-адаптивной школе на ремонт в тренажерном зале, 20 тыс. рублей направят СШОР по видам гребли им. Олимпийской чемпионки А. Серединой на приобретение инвентаря для парусного спорта.

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Метки: спорткомплекс юбилейный
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Комментарии (2)

  • Ms. 
    На инвентарь для парусного спорта 20 тыс, на раздевалки 1 млн 157 тыс... Только мне одной кажется что то здесь не то?
    15.02.2017 17:45
    0 | 0

    • divantsev 
      Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история     http://dimonotsmoke.blogspot.com
      16.02.2017 00:01
      0 | 0
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