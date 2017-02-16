В cпорткомплексе «Юбилейный» в Твери отремонтируют раздевалки

В cпорткомплексе «Юбилейный» в Твери будут отремонтированы раздевалки спортивных школ, действующих в учреждении. Такое решение приняла Бюджетная комиссия Правительства Тверской области.

В cпорткомплексе «Юбилейный» в Твери будут отремонтированы раздевалки спортивных школ, действующих в учреждении. Такое решение приняла Бюджетная комиссия Правительства Тверской области.

В прошлом году ремонтные работы в помещениях были частично выполнены. Из-за несоблюдения обязательств подрядчиком контракт расторгнут. На завершение ремонта требуется 1 млн 157 тыс. рублей. Бюджетной комиссией одобрено выделение суммы, необходимой для приведения раздевалок в порядок.

Также принято решение о предоставлении субсидий в размере 100 тыс. рублей спортивно-адаптивной школе на ремонт в тренажерном зале, 20 тыс. рублей направят СШОР по видам гребли им. Олимпийской чемпионки А. Серединой на приобретение инвентаря для парусного спорта.