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Преподаватели высшей школы провели бесплатную психологическую консультацию для жителей города Твери

15 Февраля 2017 15:45
Автор: TIA

10 февраля 2017 года в офисе ТРОО «Инициатива-Общее дело» в рамках проекта «Семейная консультация» состоялась бесплатная психологическая консультация для жителей города Твери. Её провели психолог ООО «Бюро информационного и правового сопровождения», преподаватель высшей школы Ольга Ельцова и председатель общественной организации «Инициатива-Общее дело, преподаватель высшей школы Дмитрий Каталымов.

По словам психолога, жители обращались с самыми разными проблемами. Например, конфликтные отношения в семье между супругами, предрасположенность к разводу или состояние после развода, дети, переживающие развод родителей, сложности построения взаимоотношений с подростками, трудности обучения детей в школе и их успеваемость, кризис переходного возраста, осознание самого себя и своего места в жизни, построение взаимоотношений с родителями и сверстниками и другие.

Информация о следующей консультации будет размещена на сайте общественной организации.

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Метки: бесплатная психологическая консультация для жителей города Твери общественная организация «Инициатива - Общее дело»
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