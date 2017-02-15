В Тверской области погиб машинист тепловоза из-за травмы ноги

14 февраля примерно в 10.00 в Тверской области на станции Вышний Волочек произошло ЧП. Машинист тепловоза переходил из одной кабины тепловоза в другую, поскользнулся – левая нога попала в механизм тепловоза. От полученных травм мужчина умер.
Как рассказал ТИА тверской межрайонный транспортный прокурор Матвей Степанов, маневровый тепловоз под управлением 53-летнего машиниста и помощника машиниста приехал на станцию Вышний Волочек, чтобы забрать вагон для снегоуборочной техники. Для обратного хода тепловоза машинист стал переходить из одной кабины в другую. Мужчина поскользнулся, левая нога попала в механизм тепловоза, ногу зажало крутящим валом. Помощник машиниста вызвал скорую, у машиниста диагностировали открытый перелом и болевой шок. Спасти мужчину не удалось. Тверская межрайонная транспортная прокуратура проводит проверку по данному факту. ЛО МВД России на станции Тверь проводит доследственную проверку.
Комментарии (4)
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pessimist
15.02.2017 15:41
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