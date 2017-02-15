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В Тверской области погиб машинист тепловоза из-за травмы ноги

15 Февраля 2017 14:57
Автор: TIA

14 февраля примерно в 10.00 в Тверской области на станции Вышний Волочек произошло ЧП. Машинист тепловоза переходил из одной кабины тепловоза в другую, поскользнулся – левая нога попала в механизм тепловоза. От полученных травм мужчина умер.

Как рассказал ТИА тверской межрайонный транспортный прокурор Матвей Степанов, маневровый тепловоз под управлением 53-летнего машиниста и помощника машиниста приехал на станцию Вышний Волочек, чтобы забрать вагон для снегоуборочной техники. Для обратного хода тепловоза машинист стал переходить из одной кабины в другую. Мужчина поскользнулся, левая нога попала в механизм тепловоза, ногу зажало крутящим валом. Помощник машиниста вызвал скорую, у машиниста диагностировали открытый перелом и болевой шок. Спасти мужчину не удалось. Тверская межрайонная транспортная прокуратура проводит проверку по данному факту. ЛО МВД России на станции Тверь проводит доследственную проверку.

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Метки: погиб машинист ЧП на железной дороге тверская область ЧП
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Комментарии (4)

  • RSERG 
    А почему крутящий вал был не огорожен? Явное нарушение техники безопасности.
    15.02.2017 15:31
    0 | 0

    • ivanovseregy89 
      Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история     http://dimonotsmoke.blogspot.com
      15.02.2017 15:55
      0 | 0

  • bae99 
    Комментарии почистят. 
Скорее всего все было в мазуте, вот и подскользнулся. Родственникам - соболезнования.
    15.02.2017 15:34
    0 | 0

  • pessimist 
    Вопрос автору заголовка - откуда он взял, что "зажало ногу между вагонами", если по тексту - "нога попала в механизм тепловоза"? Автор заголовка, Вы новости внимательно читаете?
    15.02.2017 15:41
    0 | 1
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