В Тверской области погиб машинист тепловоза из-за травмы ноги

14 февраля примерно в 10.00 в Тверской области на станции Вышний Волочек произошло ЧП. Машинист тепловоза переходил из одной кабины тепловоза в другую, поскользнулся – левая нога попала в механизм тепловоза. От полученных травм мужчина умер.

14 февраля примерно в 10.00 в Тверской области на станции Вышний Волочек произошло ЧП. Машинист тепловоза переходил из одной кабины тепловоза в другую, поскользнулся – левая нога попала в механизм тепловоза. От полученных травм мужчина умер.

Как рассказал ТИА тверской межрайонный транспортный прокурор Матвей Степанов, маневровый тепловоз под управлением 53-летнего машиниста и помощника машиниста приехал на станцию Вышний Волочек, чтобы забрать вагон для снегоуборочной техники. Для обратного хода тепловоза машинист стал переходить из одной кабины в другую. Мужчина поскользнулся, левая нога попала в механизм тепловоза, ногу зажало крутящим валом. Помощник машиниста вызвал скорую, у машиниста диагностировали открытый перелом и болевой шок. Спасти мужчину не удалось. Тверская межрайонная транспортная прокуратура проводит проверку по данному факту. ЛО МВД России на станции Тверь проводит доследственную проверку.