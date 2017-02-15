На дурной запах от тверского «Мелькомбината» жалуйтесь судебным приставам

По информации прокуратуры Тверской области, в 2016 году на ОАО «Мелькомбинат» суд возложил обязанность в срок до 1 января этого года устранить выброс дурно-пахнущих веществ. Однако сообщает ведомство, решение суда не исполняется.

По информации прокуратуры Тверской области, в 2016 году на ОАО «Мелькомбинат» суд возложил обязанность в срок до 1 января этого года устранить выброс дурно-пахнущих веществ. Однако сообщает ведомство, решение суда не исполняется.

В связи с этим в службу судебных приставов направлен исполнительный лист для организации принудительного исполнения решения суда. И в отношении ОАО «Мелькомбината» возбуждено исполнительное производство.

- О фактах наличия запаха, исходящего от ОАО «Мелькомбинат», гражданам необходимо сообщать в Московский районный отдел судебных приставов УФССП России по Тверской области по телефону 8(4822) 33-07-52, - говорится в официальном сообщении прокуратуры Тверской области.