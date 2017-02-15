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На дурной запах от тверского «Мелькомбината» жалуйтесь судебным приставам

15 Февраля 2017 14:46
Автор: TIA

По информации прокуратуры Тверской области, в 2016 году на ОАО «Мелькомбинат» суд возложил обязанность в срок до 1 января этого года устранить выброс дурно-пахнущих веществ. Однако сообщает ведомство, решение суда не исполняется.

В связи с этим в службу судебных приставов направлен исполнительный лист для организации принудительного исполнения решения суда. И в отношении ОАО «Мелькомбината» возбуждено исполнительное производство.

- О фактах наличия запаха, исходящего от ОАО «Мелькомбинат», гражданам необходимо сообщать в Московский районный отдел судебных приставов УФССП России по Тверской области по телефону 8(4822) 33-07-52, - говорится в официальном сообщении прокуратуры Тверской области.

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Метки: тверской мелькомбинат мелькомбинат оао мелькомбинат дурной запах плохой запах
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Комментарии (7)

  • peshehod 
    "Пусть вас не волнует этих глупостей," - ответили приставы, переворачиваясь на другой бок.
    15.02.2017 14:49
    0 | 2

    • ivanovseregy89 
      Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история     http://dimonotsmoke.blogspot.com
      15.02.2017 15:55
      0 | 0

  • Mikhail69 
    Предлагаю на пару месяцев переселить пристатвов, в чьем исполнении находится производство, на Вагжанова, до 13, к судьям, или на Вагжанова, дом 15, к СКР. Они там много нанюхают)
    15.02.2017 15:07
    1 | 1

  • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
    Если пристав не поможет, то пишите в спортлото...
    15.02.2017 15:10
    0 | 1

  • bae99 
    Сто с лишним лет мельница стоит, а кому-то запахло только сейчас? 
Овна в выхлопе от машин на улицах - на несколько порядков больше...
Давайте машины закроем... 
А в Заволжском навозом воняет - свинарник тоже прикрыть?
    15.02.2017 15:15
    0 | 3

  • romich 
    Есть ли классификация запахов и кто определил  этот запах как дурной? На основании чего справедливый суд вынес  идиотское решение?  Мещане  совсем распоясались от свободы - кнута на них нет.
    15.02.2017 15:33
    0 | 2

  • Ms. 
    Кстати да, есть ли градация запахов по шкале дурноты? И будут ли давать свиньям в племзаводе Заволжский ароматизированные корма?
    15.02.2017 15:48
    0 | 0
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