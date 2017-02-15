Как бороться с "группами смерти", в которые втягивают подростков, обсудят в Общественной палате России

По словам члена ОП РФ Юлии Зимовой, Общественная палата России станет площадкой, которая возьмет на себя контроль за ситуацией, будет работать в связке с максимальным количеством министерств, ведомств, профильных фондов и активными гражданами: «На данный момент проблема самоубийств среди подростков обсуждается довольно однобоко. Общественные слушания положат начало комплексному решению проблемы и объединят всех ответственных за интернет-безопасность молодежи».
16 февраля в 14.00 в ОП РФ пройдет «нулевое чтение» изменений в УК РФ и УПК РФ о запрете склонений к совершению суицидов.
В частности, в рамках обсуждения поправок, касающихся безопасности детей в интернете, экспертами ОП РФ будет предложена для обсуждения своя редакция изменений в статью 110 УК РФ «Доведение до самоубийства». Будет предложено добавить в нее подпункты о действиях в отношении несовершеннолетних, о совершении деяний с использованием сети Интернет. За это преступникам предлагают назначить наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет. Также планируется обсудить целесообразность отнесения к отягчающим обстоятельствам совершение преступлений с использованием сети Интернет.
Второй этап обсуждения проблемы — общественные слушания, где эксперты расскажут о том, кто стоит за «группами смерти» в интернете, и предложат свои варианты борьбы с ними.
Также речь пойдет о предложении отменить анонимную экспертизу Роскомнадзор. Любое заключение относительно опасного контента в интернете, по мнению экспертов, должно быть подписано. Человек, выполнивший данную экспертизу, должен нести ответственность за свое решение. А Роскомнадзор должен оперативнее реагировать на заключения о закрытии «групп смерти».
Комментарии экспертов:
Михаил Хасьминский, руководитель центра кризисной психологии, главный эксперт антисуицидного портала pobedish.ru, член общественного Совета ФСИН РФ:
- Есть необходимость в том, чтобы сделать закон более серьезным в плане анонимности и контроля над подростками: чтобы родители имели возможность контролировать своих детей, видеть, что они делают в интернете. Моя позиция по группам смерти неизменна: необходимо принятие законодательства о деанонимизации социальных сетей с четким контролем, ведь это уже такая же реальность, как и все остальное. В принципе, такое уже есть и работает. Перекрывают же доступ к порносайтам, значит, технически это возможно, нужно лишь законодательно это закрепить.
Андрей Камин, психотерапевт, президент Российской Ассоциации Телефонной Экстренной психологической помощи:
- Группы смерти - это результат деятельности взрослых, которые манипулируют сознанием детей, доводя их до самоубийства. У нас есть ряд статей, в частности закон о защите детей от вредной информации, но согласно этому закону, нельзя привлечь к ответственности за распространение этой информации. Вызывает беспокойство, что Роскомнадзор не выполняет свою функцию в части пресекания деятельности подобных групп.
К тому же, информация о том, что любой человек может закрыть подобный сайт, мало кому известна, и требуется распространить ее как можно более широко.
Одна из главных причин неэффективности противодействия группам смерти - это проблема с экспертизой. Она безымянная. То есть Роскомнадзор предоставляет заключение экспертизы, которую неизвестно кто выполнил. А этих людей очень хотелось бы увидеть. Потому что зачастую это очень некачественная экспертиза, в основном она делается механически, а не экспертно, таким образом, например, блокируются группы организаций, которые борются с суицидами. Такое случается, потому что экспертиза проводится без анализа содержимого группы, ее деятельности и активности.
Меня очень волнует момент о детях из других регионов и стран, которые состоят в этих группах, с ними не понятно как быть. Усугубляется положение тем, что у нас нет структуры, которая бы могла заниматься помощью им.
Отсутствие такой специализированной организации в России - большая проблема сегодня. С одной стороны, это дело экстренных медицинских служб, с другой стороны Следственного комитета, но ни одна из этих организаций не обязана заниматься деятельностью таких групп. Может, но не обязана. Между этими ведомствами существует огромная пропасть, в которую и попадает наша проблема.
Сегодня в России этим вопросом занимаются только общественные организации, хотя существуют ведомства, под деятельность которых проблема "групп смерти" подпадает, но они не специализируются на противодействии им.
Теми, кто взламывает электронные сети, занимаются в специальных отделах. А теми, кто взламывают мозги - не занимается никто.
Андрей Хвыля Олинтер сектовед, протоиерей, кандидат юридических наук, доцент Академии управления МВД России, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, полковник внутренней службы в отставке
- В Министерстве внутренних дел я прослужил почти 20 лет, поэтому вопросы бытовой и организованной преступности мне удалось изучить достаточно хорошо. Могу сказать, что это очень хорошо организованная структура, и руководят этими группами вовсе не какие-то отдельные люди с отклонениями.
Я много лет занимаюсь изучением конкретных сект и знаю, что например, лидеры сатанинских сект обязаны в течение года совершить определенное число богохульных дел, куда входят и человеческие жертвоприношения. Одними из главных объектов их деятельности являются подростки и дети. Кстати, знаменитый сатанист Алистер Кроули хвастался тем, что ежегодно для нужд всей этой индустрии поставлялось порядка 200 детей для жертвоприношений.
Возвращаясь к нашей проблеме, связанной с «группами смерти», хочу подчеркнуть, что по уровню профессиональной подготовки и масштабу их деятельности это специалисты высочайшего класса. Они занимаются подготовкой видео, текстов, и в результате все это становится похоже на новый вид жертвоприношения. Человек, который доводит подростка до смерти, ставит себе галочку, означающую выполнение задания.
Трудно перечислить приемы, которые злоумышленники не используют в своей деятельности. Классическая структура любого деструктивного культа является многоуровневой. Верхние уровни, которые выполняют управленческую функцию, рассредоточены. Приемы они используют самые простейшие: внушение, зомбирование, манипулирование. Когда человек находится в состоянии депрессии, ему не хватает человеческого тепла, и он чувствует себя потерянным, что также характерно для периода полового созревания, начинается зомбирование. Происходит постепенное затягивание в трясину, и подросток в конечном счете не видит другого выхода, ведь его загнали в своеобразный тоннель, ведущий к самоубийству. Особенность данной ситуации заключается в том, что со стороны это все не выглядит, как насилие. Его не связывают и не везут куда-то, но человек все равно оказывается беспомощным.
Такого рода проблемы относятся к разряду комплексных, эффективно с ними бороться можно, только работая по разным направлениям. Но если мы даже всю страну превратим в концлагерь, то преступность все равно останется, полностью ее искоренить невозможно. Поэтому, с одной стороны, безусловно, нужно работать над изменением законодательства, усилением мер по профилактике, привлекать специалистов по психиатрии и педагогике. Но, с другой стороны, важную роль играет повышение уровня духовности в обществе. Например, православный человек в принципе не может покончить свою жизнь самоубийством. Поэтому необходима планомерная работа, начиная со школьной скамьи, по укреплению наших духовных и созидательных ценностей. Это позволит избежать такого явления, как «смысловая смерть», когда для подростка исчезают все смыслы его существования. Силовыми методами эту проблему не решить.
Комментарии (14)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Mitrij
15.02.2017 15:59
0
|
0