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Как бороться с "группами смерти", в которые втягивают подростков, обсудят в Общественной палате России

15 Февраля 2017 13:34
Автор: TIA

По словам члена ОП РФ Юлии Зимовой, Общественная палата России станет площадкой, которая возьмет на себя контроль за ситуацией, будет работать в связке с максимальным количеством министерств, ведомств, профильных фондов и активными гражданами: «На данный момент проблема самоубийств среди подростков обсуждается довольно однобоко. Общественные слушания положат начало комплексному решению проблемы и объединят всех ответственных за интернет-безопасность молодежи».

16 февраля в 14.00 в ОП РФ пройдет «нулевое чтение» изменений в УК РФ и УПК РФ о запрете склонений к совершению суицидов.

В частности, в рамках обсуждения поправок, касающихся безопасности детей в интернете, экспертами ОП РФ будет предложена для обсуждения своя редакция изменений в статью 110 УК РФ «Доведение до самоубийства». Будет предложено добавить в нее подпункты о действиях в отношении несовершеннолетних, о совершении деяний с использованием сети Интернет. За это преступникам предлагают назначить наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет. Также планируется обсудить целесообразность отнесения к отягчающим обстоятельствам совершение преступлений с использованием сети Интернет.

Второй этап обсуждения проблемы — общественные слушания, где эксперты расскажут о том, кто стоит за «группами смерти» в интернете, и предложат свои варианты борьбы с ними.

Также речь пойдет о предложении отменить анонимную экспертизу Роскомнадзор. Любое заключение относительно опасного контента в интернете, по мнению экспертов, должно быть подписано. Человек, выполнивший данную экспертизу, должен нести ответственность за свое решение. А Роскомнадзор должен оперативнее реагировать на заключения о закрытии «групп смерти».

Комментарии экспертов:

Михаил Хасьминский, руководитель центра кризисной психологии, главный эксперт антисуицидного портала pobedish.ru, член общественного Совета ФСИН РФ:

- Есть необходимость в том, чтобы сделать закон более серьезным в плане анонимности и контроля над подростками: чтобы родители имели возможность контролировать своих детей, видеть, что они делают в интернете. Моя позиция по группам смерти неизменна: необходимо принятие законодательства о деанонимизации социальных сетей с четким контролем, ведь это уже такая же реальность, как и все остальное. В принципе, такое уже есть и работает. Перекрывают же доступ к порносайтам, значит, технически это возможно, нужно лишь законодательно это закрепить.
 
Андрей Камин, психотерапевт, президент Российской Ассоциации Телефонной Экстренной психологической помощи:

- Группы смерти - это результат деятельности взрослых, которые манипулируют сознанием детей, доводя их до самоубийства. У нас есть ряд статей, в частности закон о защите детей от вредной информации, но согласно этому закону, нельзя привлечь к ответственности за распространение этой информации. Вызывает беспокойство, что Роскомнадзор не выполняет свою функцию в части пресекания деятельности подобных групп.

К тому же, информация о том, что любой человек может закрыть подобный сайт, мало кому известна, и требуется распространить ее как можно более широко.

Одна из главных причин неэффективности противодействия группам смерти - это проблема с экспертизой. Она безымянная. То есть Роскомнадзор предоставляет заключение экспертизы, которую неизвестно кто выполнил. А этих людей очень хотелось бы увидеть. Потому что зачастую это очень некачественная экспертиза, в основном она делается механически, а не экспертно, таким образом, например, блокируются группы организаций, которые борются с суицидами. Такое случается, потому что экспертиза проводится без анализа содержимого группы, ее деятельности и активности.
 
Меня очень волнует момент о детях из других регионов и стран, которые состоят в этих группах, с ними не понятно как быть. Усугубляется положение тем, что у нас нет структуры, которая бы могла заниматься помощью им.
Отсутствие такой специализированной организации в России - большая проблема сегодня. С одной стороны, это дело экстренных медицинских служб, с другой стороны Следственного комитета, но ни одна из этих организаций не обязана заниматься деятельностью таких групп. Может, но не обязана. Между этими ведомствами существует огромная пропасть, в которую и попадает наша проблема.

Сегодня в России этим вопросом занимаются только общественные организации, хотя существуют ведомства, под деятельность которых проблема "групп смерти" подпадает, но они не специализируются на противодействии им.
Теми, кто взламывает электронные сети, занимаются в специальных отделах. А теми, кто взламывают мозги - не занимается никто.
 
Андрей Хвыля Олинтер сектовед, протоиерей, кандидат юридических наук, доцент Академии управления МВД России, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, полковник внутренней службы в отставке

- В Министерстве внутренних дел я прослужил почти 20 лет, поэтому вопросы бытовой и организованной преступности мне удалось изучить достаточно хорошо. Могу сказать, что это очень хорошо организованная структура, и руководят этими группами вовсе не какие-то отдельные люди с отклонениями.

Я много лет занимаюсь изучением конкретных сект и знаю, что например, лидеры сатанинских сект обязаны в течение года совершить определенное число богохульных дел, куда входят и человеческие жертвоприношения. Одними из главных объектов их деятельности являются подростки и дети. Кстати, знаменитый сатанист Алистер Кроули хвастался тем, что ежегодно для нужд всей этой индустрии поставлялось порядка 200 детей для жертвоприношений.

Возвращаясь к нашей проблеме, связанной с «группами смерти», хочу подчеркнуть, что по уровню профессиональной подготовки и масштабу их деятельности это специалисты высочайшего класса. Они занимаются подготовкой видео, текстов, и в результате все это становится похоже на новый вид жертвоприношения. Человек, который доводит подростка до смерти, ставит себе галочку, означающую выполнение задания.

Трудно перечислить приемы, которые злоумышленники не используют в своей деятельности. Классическая структура любого деструктивного культа является многоуровневой. Верхние уровни, которые выполняют управленческую функцию, рассредоточены. Приемы они используют самые простейшие: внушение, зомбирование, манипулирование. Когда человек находится в состоянии депрессии, ему не хватает человеческого тепла, и он чувствует себя потерянным, что также характерно для периода полового созревания, начинается зомбирование. Происходит постепенное затягивание в трясину, и подросток в конечном счете не видит другого выхода, ведь его загнали в своеобразный тоннель, ведущий к самоубийству. Особенность данной ситуации заключается в том, что со стороны это все не выглядит, как насилие. Его не связывают и не везут куда-то, но человек все равно оказывается беспомощным.

Такого рода проблемы относятся к разряду комплексных, эффективно с ними бороться можно, только работая по разным направлениям. Но если мы даже всю страну превратим в концлагерь, то преступность все равно останется, полностью ее искоренить невозможно. Поэтому, с одной стороны, безусловно, нужно работать над изменением законодательства, усилением мер по профилактике, привлекать специалистов по психиатрии и педагогике. Но, с другой стороны, важную роль играет повышение уровня духовности в обществе. Например, православный человек в принципе не может покончить свою жизнь самоубийством. Поэтому необходима планомерная работа, начиная со школьной скамьи, по укреплению наших духовных и созидательных ценностей. Это позволит избежать такого явления, как «смысловая смерть», когда для подростка исчезают все смыслы его существования. Силовыми методами эту проблему не решить.

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Метки: группы смерти общественная пала России как бороться с "группами смерти" как защитить подростка
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Комментарии (14)

  • Житель подземелья 
    Зашыбысь!!! То есть 20 миллионов россиян, живущих ниже черты бедности - это норма, а доведение малолетних д...в до суицида - проблема общегосударственной важности....Здесь уже ничего не исправить, Господь, жги!!!
    15.02.2017 14:02
    4 | 5

    • Partisan 
      Поборят суицидников так же, как и коррупционеров. Кстати, народная мудрость есть: чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц. Чего не скажешь о коррупционерах.
      15.02.2017 14:13
      0 | 0

    • DenBlldenn 
      Вот суицид запретят и всё, вопрос решен.
Там глядишь и бедность запретят.
      15.02.2017 14:44
      0 | 1

    • ivanovseregy89 
      Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история     http://dimonotsmoke.blogspot.com
      15.02.2017 15:55
      0 | 0

  • Dobry кrtek 
    Так как Мысчь трусливо-пИсательно заблокировала меня в своей народной новости, то скажу здесЯ. Мысчь, а что, рисование бабочек и китов ( например, на уроках зоологии ) тоже есть признак наклонности к суициду?) И второе. Не забывайте-"запретный плод сладок". И третье. В "группы смерти" психически полноценный пОдросток не полезет. Ну, а неполноценные...Нужны ли они обществу? И так весьма и весьма больному.
    Прикрепленные изображения:
    15.02.2017 14:13
    2 | 5

    • Добрая Мышь 
      я вас не банила в этот раз. забанила в прошлый раз, когда вы начали гадости говорить к делу не относящиеся. и кстати - где вы видели психически-полноценных подростков в 12-15 лет? у них норма в это время - быть психически неполноценными, гормоны-то играют
      15.02.2017 14:27
      1 | 2

      • Dobry кrtek 
        ???????????????????????
        15.02.2017 14:37
        0 | 1

    • Sedmoy 
      :))) А я думал, что Крот и Мысчь, теперича друзья на век. :))  Мысчь, есть Мысчь. Хотя в упомянутой её нарновости, я ей плюсанул, молча, :) ибо опасения её небезосновательны, как мне представляется.                                                                                          p.s. Чуть опоздал (уже Мысчь влезла), но стирать не буду. :)
      15.02.2017 14:29
      0 | 2

      • Dobry кrtek 
        Таких друзей нам не надоть...) Лучше я сам повешусь.)
        15.02.2017 14:42
        0 | 0

    • Proletary 
      Крот, да наплевать всем на этих подростков. Берется любое явление, раздувается максимальный ажиотаж и под это дело продавливается нужное решение. Учитывая общие тенденции, вангую: Интернет только по белым спискам, за шифрованный трафик - турма, вредную литературу в костер, копировальную технику регистрировать в Росгвардии, поставить глушилки на КВ диапазон, и так далее. Ради этого можно и на маленькую подлость пойти. Вон Мышь разрекламировала паблики фконтактеге, прочитает неокрепший ум, залезет из любопытства и самоубьется. "Ну а мы про этот случай раззвоним по БиБиСи". Ради этого и старались.
      15.02.2017 14:32
      1 | 6

      • Dobry кrtek 
        А я про что? Запретный плод...Курение в школах, больничках и пр. запрещали, запрещали, а как курили, так и курят. Сам курил, курю и курить буду!)
        15.02.2017 14:39
        0 | 1

  • bae99 
    Да что мелочиться. Вырубить Инет к чертям собачьим... Принять всех в юнармию, будет все ништяк.
    15.02.2017 14:23
    1 | 1

  • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
    Ну вот, понеслось. Доистерились, добрые мыши? Теперь государство научит вас родину любить. Так защитит детей от ваших фантомных страхов, что мало не покажется. Для начала- "деанонимизация соцсетей", а поскольку это экономически невозможно, то чежделать, закрытие. Ради детей, естественно.
А кому не нравится- тот детоубийца, так же планируется?
    15.02.2017 14:27
    3 | 2

  • Mitrij 
    Грустно, хоть водку с куском сала бери и к Пролетарию просвещаться иди.
    15.02.2017 15:59
    0 | 0
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