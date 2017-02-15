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В Твери на торги выставлены трамвайные пути и троллейбусы МУП «ГЭТ»: продажа имущества должна покрыть долги

В Твери на торги выставлены трамвайные пути и троллейбусы МУП «ГЭТ»: продажа имущества должна покрыть долги - ТИА
15 Февраля 2017 13:26
Автор: TIA

14 февраля читатель ТИА написал народную новость «Тверские троллейбусы и рельсы продают за долги. Что это?». Как выяснила редакция, это продолжение процедуры банкротства МУП «ГЭТ». Распродается имущество, которое, в большей своей части, представляет собой не имущество, а хлам. А продают его для того, чтобы погасить кредиторскую задолженность в 153 млн.рублей и закрыть дело о банкротстве предприятия.

Еще в августе 2014 года в МУП «ГЭТ» начали процедуру банкротства. В 2015 году была утверждена конкурсная управляющая предприятия Оксана Абашева. Дело неоднократно продлевалось, последний раз Арбитражный суд продлил конкурсное производство до 14 апреля 2017 года. Об этом суд попросила Абашева, мотивировав просьбу тем, что долги предприятия не выплачены, имущество не распродано. На 6 апреля назначено очередное судебное заседание, на котором конкурсный управляющий отчитается о проделанной работе и результатах. А до этого времени необходимо продать имущество МУП «ГЭТ», собрать дебиторку и рассчитаться с кредиторами.

25 января 2017 года арбитражный управляющий разместила на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве информацию о продаже имущества МУП города Твери «Городской электрический транспорт» на электронной площадке ООО «Система Электронных Торгов». Конкурс состоится 13 марта 2017 года в 14:00.
 
На торги выставлено следующее имущество:

Лот № 1: троллейбус ЛиАЗ 5280 №14, троллейбус ЛиАЗ 5280 №2, троллейбус ЛиАЗ 5280 №4, троллейбус ЛиАЗ 5280 №67, троллейбус ЛиАЗ 5280 №68, троллейбус ЛиАЗ 5280 №71, троллейбус ЛиАЗ 5280 №72, троллейбус ЛиАЗ 5280 №74, троллейбус ЛиАЗ 5280 №76, троллейбус Тролза-5275.05 "Оптима" №43, троллейбус Тролза-5275.05 "Оптима" №44, троллейбус Тролза-5275.05 "Оптима" №45, троллейбус Тролза-5275.05 "Оптима" №46, троллейбус Тролза-5275.05 "Оптима" №47, троллейбус Тролза-5275.05 "Оптима" №48, троллейбус Тролза-5275.05 "Оптима" №62, трамвайные пути от Речного до ул.Маяковского, трамвайные пути от пл.Гагарина до Смоленского пер., трамвайные пути от ул.Маяковского до КСМ-2, трамвайные пути Комсомольская пл. – ул. Республиканская от д.26 до д.40, трамвайные пути по ул. Индустриальная от Искожа до пл.Гагарина, трамвайные пути - мост в п.Крупский по Бурашевскому шоссе, трамвайные пути от Тверского пр-та до д.64 по ул. с плиточным покрытием и др. – начальная цена 89 813 600 руб.

Условия конкурса: организация транспортного обслуживания населения на маршрутах городского электротранспорта в Твери по ценам и маршрутам, утвержденным в городе.

Конкурсный управляющий Оксана Абашева пояснила ТИА, что произойдёт после того, как рельсы и электротранспорт будут проданы новому владельцу. Выяснилось – а  ничего нового: все эти торги лишь соблюдение требований процедуры банкротства и продажи социально-значимого имущества.

- По закону, как того требует процедура, торги по продаже социально-значимого имущества объявляются дважды. Продается то имущество, которое находилось в хозяйственном ведении МУП «ГЭТ» , а сейчас находится в аренде у ПАТП-1 (все, что принадлежало городу – трамваи, троллейбусы, пути, - было ранее передано ПАТП-1). Задолженность по оплате этой аренды и есть та дебиторская задолженность, которую необходимо взыскать. Пути и рельсы, которые выставлены на торги, на сегодняшний день городом не используются и находятся в убитом состоянии. Не на ходу и часть подвижного состава, который продается, - рассказала Оксана Георгиевна.

Иными словами, продается хлам, который вряд ли кому нужен. Оксана Абашева не отрицала высокой вероятности того, что в итоге это имущество продано не будет.

- На дворе кризис. Но процедура банкротства требует, чтобы торги были объявлены дважды, а потому они объявлены. Если покупатель найден не будет, имущество будет передано городу. Кредиторская задолженность, на которую не хватит денег от взысканной дебиторской задолженности, будет списана.

К слову, кредиторская задолженность МУП «ГЭТ» - 153 млн.рублей; дебиторская – 5 млн.рублей.

 

 

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Метки: муп гэт банкротство муп гэт патп-1 продажа троллейбусов трамвайные пути конкурсный управляющий
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Комментарии (8)

  • kudimov 
    Иногда эти формальные процедуры вызывают горький смех. Особенно, когда подчеркивается, что "условие конкурса: организация транспортного обслуживания населения на маршрутах городского электротранспорта в Твери по ценам и маршрутам, утвержденным в городе." 
Это получается, что типа коммерсант должен купить рельсы через путепровод в п. Крупской и запустить по ним убитые троллейбусы ЛиАЗы?))) Понятно, что формальные торги, но за гранью здравого мышления. 
Передайте городу, а долги спишите, все-равно по факту так и будет.
    15.02.2017 14:04
    0 | 5

    • ivanovseregy89 
      Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история     http://dimonotsmoke.blogspot.com
      15.02.2017 15:55
      0 | 0

  • abeltv 
    Ну всё общественный транспорт полностью приказал долго жить, или словами г-на Медведева: денег нет но вы держитесь.....
    15.02.2017 14:05
    0 | 1

  • uabumoderoff 
    Как то проходил мимо пункта приёма металлолома,так видел объявление:рельсы,канализационные люки,дорожные знаки не принимаем! Кому ж рельсы нужны?
    15.02.2017 14:17
    0 | 0

    • kudimov 
      Да все они принимают, это просто объявление. Если бюст Маркса приняли, правда давно.
Да и такие объемы сдали бы не в местные пункты, а сразу на Магнитку или в Череповец платформами.
      15.02.2017 14:24
      0 | 1

      • Ferapont 
        Сбежавший Тимоха нам из Москвабада на платформах трамвайный металлолом возил. За наши же бабки. Потом, опять-таки за наши же бабки капиталил эти останки. Бабок нет, рельсов нет, трамваев нет. Да и сам уголовник-организатор смылся. Тверичи, вы там держитесь.
        15.02.2017 14:46
        1 | 1

  • BARBAdos 
      Вот что у нас городские власти реально умеют делать - это свои МУПы банкротить, попутно кидая поставщиков и подрядчиков (чаще всего энергетиков и газовиков) на бабло. МУП ТТУ, ГЭТ, Гортеплоэнерго, ТКС, уж не помню, что там еще было...

И думаю, что попутно они еще успевают и бабло на банкротстве сделать, т.к. такие как тов. Абашева наверняка не за одно копеечное вознаграждение работают...
    15.02.2017 14:56
    0 | 0

  • Mikhail69 
    Интересно, а тиа не влом протухшие новости публиковать? Даже по номеру дела было видно, что оно 2014 года, и процедура формально для передачи имущества организована.
    15.02.2017 15:02
    0 | 0
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