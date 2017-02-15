В Твери на торги выставлены трамвайные пути и троллейбусы МУП «ГЭТ»: продажа имущества должна покрыть долги

14 февраля читатель ТИА написал народную новость «Тверские троллейбусы и рельсы продают за долги. Что это?». Как выяснила редакция, это продолжение процедуры банкротства МУП «ГЭТ». Распродается имущество, которое, в большей своей части, представляет собой не имущество, а хлам. А продают его для того, чтобы погасить кредиторскую задолженность в 153 млн.рублей и закрыть дело о банкротстве предприятия.

14 февраля читатель ТИА написал народную новость «Тверские троллейбусы и рельсы продают за долги. Что это?». Как выяснила редакция, это продолжение процедуры банкротства МУП «ГЭТ». Распродается имущество, которое, в большей своей части, представляет собой не имущество, а хлам. А продают его для того, чтобы погасить кредиторскую задолженность в 153 млн.рублей и закрыть дело о банкротстве предприятия.

Еще в августе 2014 года в МУП «ГЭТ» начали процедуру банкротства. В 2015 году была утверждена конкурсная управляющая предприятия Оксана Абашева. Дело неоднократно продлевалось, последний раз Арбитражный суд продлил конкурсное производство до 14 апреля 2017 года. Об этом суд попросила Абашева, мотивировав просьбу тем, что долги предприятия не выплачены, имущество не распродано. На 6 апреля назначено очередное судебное заседание, на котором конкурсный управляющий отчитается о проделанной работе и результатах. А до этого времени необходимо продать имущество МУП «ГЭТ», собрать дебиторку и рассчитаться с кредиторами.

25 января 2017 года арбитражный управляющий разместила на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве информацию о продаже имущества МУП города Твери «Городской электрический транспорт» на электронной площадке ООО «Система Электронных Торгов». Конкурс состоится 13 марта 2017 года в 14:00.



На торги выставлено следующее имущество:

Лот № 1: троллейбус ЛиАЗ 5280 №14, троллейбус ЛиАЗ 5280 №2, троллейбус ЛиАЗ 5280 №4, троллейбус ЛиАЗ 5280 №67, троллейбус ЛиАЗ 5280 №68, троллейбус ЛиАЗ 5280 №71, троллейбус ЛиАЗ 5280 №72, троллейбус ЛиАЗ 5280 №74, троллейбус ЛиАЗ 5280 №76, троллейбус Тролза-5275.05 "Оптима" №43, троллейбус Тролза-5275.05 "Оптима" №44, троллейбус Тролза-5275.05 "Оптима" №45, троллейбус Тролза-5275.05 "Оптима" №46, троллейбус Тролза-5275.05 "Оптима" №47, троллейбус Тролза-5275.05 "Оптима" №48, троллейбус Тролза-5275.05 "Оптима" №62, трамвайные пути от Речного до ул.Маяковского, трамвайные пути от пл.Гагарина до Смоленского пер., трамвайные пути от ул.Маяковского до КСМ-2, трамвайные пути Комсомольская пл. – ул. Республиканская от д.26 до д.40, трамвайные пути по ул. Индустриальная от Искожа до пл.Гагарина, трамвайные пути - мост в п.Крупский по Бурашевскому шоссе, трамвайные пути от Тверского пр-та до д.64 по ул. с плиточным покрытием и др. – начальная цена 89 813 600 руб.

Условия конкурса: организация транспортного обслуживания населения на маршрутах городского электротранспорта в Твери по ценам и маршрутам, утвержденным в городе.

Конкурсный управляющий Оксана Абашева пояснила ТИА, что произойдёт после того, как рельсы и электротранспорт будут проданы новому владельцу. Выяснилось – а ничего нового: все эти торги лишь соблюдение требований процедуры банкротства и продажи социально-значимого имущества.

- По закону, как того требует процедура, торги по продаже социально-значимого имущества объявляются дважды. Продается то имущество, которое находилось в хозяйственном ведении МУП «ГЭТ» , а сейчас находится в аренде у ПАТП-1 (все, что принадлежало городу – трамваи, троллейбусы, пути, - было ранее передано ПАТП-1). Задолженность по оплате этой аренды и есть та дебиторская задолженность, которую необходимо взыскать. Пути и рельсы, которые выставлены на торги, на сегодняшний день городом не используются и находятся в убитом состоянии. Не на ходу и часть подвижного состава, который продается, - рассказала Оксана Георгиевна.

Иными словами, продается хлам, который вряд ли кому нужен. Оксана Абашева не отрицала высокой вероятности того, что в итоге это имущество продано не будет.

- На дворе кризис. Но процедура банкротства требует, чтобы торги были объявлены дважды, а потому они объявлены. Если покупатель найден не будет, имущество будет передано городу. Кредиторская задолженность, на которую не хватит денег от взысканной дебиторской задолженности, будет списана.

К слову, кредиторская задолженность МУП «ГЭТ» - 153 млн.рублей; дебиторская – 5 млн.рублей.