В Твери мужчина с ножом ограбил магазин и порезал продавца, который оказал сопротивление

Сотрудники Центрального отдела полиции УМВД России по городу Твери установили и задержали подозреваемого в разбойном нападения на магазин «Продукты», который расположен на Спортивном переулке Твери. Им оказался ранее судимый неработающий местный житель 1989 года рождения.
Вечером мужчина вошел в торговый павильон и, угрожая ножом, забрал из кассы деньги. Продавец попытался оказать сопротивление, тогда злоумышленник нанес ему резаные раны обеих рук. Прибывшие на место преступления полицейские увидели мужчину, который держал в руке нож и пытался покинуть магазин через запасной выход. Подозреваемого задержали.
По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, сообщает УМВД России по Тверской области
Комментарии (6)
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bae99
15.02.2017 14:24
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