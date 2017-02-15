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В Твери мужчина с ножом ограбил магазин и порезал продавца, который оказал сопротивление

15 Февраля 2017 13:05
Автор: TIA

Сотрудники  Центрального отдела полиции  УМВД России по городу Твери  установили и задержали подозреваемого в разбойном нападения на магазин «Продукты», который расположен на Спортивном переулке Твери. Им оказался ранее судимый неработающий местный житель 1989 года рождения.

Вечером мужчина вошел в торговый павильон и, угрожая ножом, забрал из кассы деньги. Продавец попытался оказать сопротивление, тогда злоумышленник нанес ему резаные раны обеих рук. Прибывшие на место преступления полицейские увидели мужчину, который держал в руке нож и пытался покинуть магазин через запасной выход. Подозреваемого задержали.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, сообщает УМВД России по Тверской области

 

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Метки: разбойное нападение на магазин тверь в Твери порезали продавца магазина
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Комментарии (6)

  • Nyuta 
    Наши предприниматели экономят на охране!
    15.02.2017 13:25
    3 | 4

    • ivanovseregy89 
      Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история     http://dimonotsmoke.blogspot.com
      15.02.2017 15:56
      0 | 0

  • bublik 
    ценой своего здоровья и жизни защищать чужое имущество? верх безрассудства. барыга даже спасибо не скажет. и лечение не оплатит.
    15.02.2017 13:27
    2 | 6

    • Vitalius 
      Он без работы не хотел оставаться.
      15.02.2017 15:19
      2 | 0

  • Leo-L 
    Новости про то, что кто-то кого-то грабит, режет, убивает с целью мизЕрной наживы все чаще и чаще. Это показатель отнюдь не роста безопасности, благополучия и уровня жизни, чего бы кто ни говорил.
    15.02.2017 13:39
    0 | 8

  • bae99 
    Продавец дурик.
    15.02.2017 14:24
    2 | 2
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