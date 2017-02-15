В Твери мужчина с ножом ограбил магазин и порезал продавца, который оказал сопротивление

Сотрудники Центрального отдела полиции УМВД России по городу Твери установили и задержали подозреваемого в разбойном нападения на магазин «Продукты», который расположен на Спортивном переулке Твери. Им оказался ранее судимый неработающий местный житель 1989 года рождения.

Сотрудники Центрального отдела полиции УМВД России по городу Твери установили и задержали подозреваемого в разбойном нападения на магазин «Продукты», который расположен на Спортивном переулке Твери. Им оказался ранее судимый неработающий местный житель 1989 года рождения.

Вечером мужчина вошел в торговый павильон и, угрожая ножом, забрал из кассы деньги. Продавец попытался оказать сопротивление, тогда злоумышленник нанес ему резаные раны обеих рук. Прибывшие на место преступления полицейские увидели мужчину, который держал в руке нож и пытался покинуть магазин через запасной выход. Подозреваемого задержали.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, сообщает УМВД России по Тверской области