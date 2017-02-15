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В Нелидове на улице нашли труп зарезанного мужчины

15 Февраля 2017 12:36
Автор: TIA

В городе Нелидово около одного из домов на Спортивном переулке нашли тело мужчины с внешними признаками насильственной смерти. На теле потерпевшего полицейские обнаружили несколько ножевых ранений. Погибшим оказался 43-летний местный житель.

Сообщается, что незадолго до гибели мужчина распивал спиртные напитки в компании своих приятелей - 35 и 42 лет. Выяснилось, что между участниками застолья произошла ссора, в ходе которой предполагаемый злоумышленник нанес одному из оппонентов несколько ударов ножом, от которых последний скончался, а затем нанес резаные раны лица и плеча второму товарищу.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции, а также изъяли предполагаемое орудие преступления.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

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Метки: убийство зарезал товарища убил товарища зарезал
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Комментарии (6)

  • ilich 
    Любовный треугольник в день св.Валентина...
Квадрат длины гипотенузы оказался не равен сумме квадратов длин катетов.
    15.02.2017 12:57
    1 | 1

    • ivanovseregy89 
      Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история     http://dimonotsmoke.blogspot.com
      15.02.2017 15:56
      0 | 0

  • Sobaken 
    "В городе Нелидово около одного из домов на Спортивном переулке нашли тело мужчины с внешними признаками насильственной смерти"
"Сообщается, что незадолго до гибели мужчина распивал спиртные напитки в компании своих приятелей - 35 и 42 лет"
КТО НАШЕЛ???  КЕМ СООБЩАЕТСЯ??? КТО ВОЗБУДИЛ ДЕЛО???
    15.02.2017 13:19
    3 | 4

    • Nyuta 
      Какая разница, нашли и ладно
      15.02.2017 13:20
      0 | 4

  • Унук аль Хай 
    в глухомани резня каждый день.... одним больше, одним меньше...
    15.02.2017 13:39
    0 | 0

  • Olga 75 
    Полная деградация!
    15.02.2017 14:15
    0 | 1
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