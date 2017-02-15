В Нелидове на улице нашли труп зарезанного мужчины

В городе Нелидово около одного из домов на Спортивном переулке нашли тело мужчины с внешними признаками насильственной смерти. На теле потерпевшего полицейские обнаружили несколько ножевых ранений. Погибшим оказался 43-летний местный житель.

В городе Нелидово около одного из домов на Спортивном переулке нашли тело мужчины с внешними признаками насильственной смерти. На теле потерпевшего полицейские обнаружили несколько ножевых ранений. Погибшим оказался 43-летний местный житель.

Сообщается, что незадолго до гибели мужчина распивал спиртные напитки в компании своих приятелей - 35 и 42 лет. Выяснилось, что между участниками застолья произошла ссора, в ходе которой предполагаемый злоумышленник нанес одному из оппонентов несколько ударов ножом, от которых последний скончался, а затем нанес резаные раны лица и плеча второму товарищу.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции, а также изъяли предполагаемое орудие преступления.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.