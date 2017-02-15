Энергетики МРСК Центра зафиксировали уникальное природное явление в Тверской области

В минувшие выходные в регионе зафиксирован уникальный случай образования инея на проводах. Диаметр намерзшей уплотненной снежной массы вокруг провода составил порядка 40 см.
Аномальное явление энергетики обнаружили в лесополосе Удомельского района на просеке линии ВЛ 35кВ Удомля-Копачево тверского филиала МРСК Центра.
- Характер этого природного феномена можно объяснить особенностями местности. Дело в том, что болота даже в самые сильные морозы не промерзают и парят. При минусовых температурах пар кристаллизуется в иней, который скапливается на проводах линий электропередачи, — пояснил Александр Пилюгин, первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Центра». - Под действием тяжести снежной массы провода растягиваются и провисают, что угрожает обрывами и технологическими сбоями в работе электросетевого комплекса.
Энергетики Тверьэнерго, впервые столкнувшись с таким явлением, приступили к выполнению профилактических работ: осмотрели линию, отключили, затем путем постукивания оперативными изолированными штангами сбили иней. Так как под давлением снега провода были деформированы, на некоторых участках воздушной линии выполнили перетяжку.
В настоящее время бригады тверского филиала МРСК Центра увеличили количество обходов линий электропередачи, проходящих по болотистой местности, чтобы исключить вероятность выхода энергооборудования из строя.
Комментарии (6)
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pessimist
15.02.2017 15:47
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