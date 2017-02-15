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Энергетики МРСК Центра зафиксировали уникальное природное явление в Тверской области

Энергетики МРСК Центра зафиксировали уникальное природное явление в Тверской области - ТИА
15 Февраля 2017 12:20
Автор: TIA

Фоторепортаж

В минувшие выходные в регионе зафиксирован уникальный случай образования инея на проводах. Диаметр намерзшей уплотненной снежной массы вокруг провода составил порядка 40 см.

 Аномальное явление энергетики обнаружили в лесополосе Удомельского района на просеке линии ВЛ 35кВ Удомля-Копачево тверского филиала МРСК Центра.

- Характер этого природного феномена можно объяснить особенностями местности. Дело в том, что болота даже в самые сильные морозы не промерзают и парят. При минусовых температурах пар кристаллизуется в иней, который скапливается на проводах линий электропередачи, — пояснил Александр Пилюгин, первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Центра». - Под действием тяжести снежной массы провода растягиваются и провисают, что угрожает обрывами и технологическими сбоями в работе электросетевого комплекса.

 Энергетики Тверьэнерго, впервые столкнувшись с таким явлением, приступили к выполнению профилактических работ: осмотрели линию, отключили, затем путем постукивания оперативными изолированными штангами сбили иней. Так как под давлением снега провода были деформированы, на некоторых участках воздушной линии выполнили перетяжку.

В настоящее время бригады тверского филиала МРСК Центра увеличили количество обходов линий электропередачи, проходящих по болотистой местности, чтобы исключить вероятность выхода энергооборудования из строя.

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Метки: мрск центра тверьэнерго мрск центра болота иней на проводах
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Комментарии (6)

  • bublik 
    может всё таки 40 мм? а то как-то почти полметра инея не могу представить. да ещё и на проводах.
    15.02.2017 13:19
    1 | 6

    • Nyuta 
      В этом и есть уникальность
      15.02.2017 13:28
      0 | 1

    • ivanovseregy89 
      Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история     http://dimonotsmoke.blogspot.com
      15.02.2017 15:56
      0 | 0

  • Унук аль Хай 
    путем постукивания оперативными штангами... в 2017 году с ЛЭП снег сбивают палками.... умопомрачительная, сверхдержавная духовность.
    15.02.2017 13:38
    1 | 1

    • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
      Оперативное постукивание (во всех смыслах)- это наша сакральная скрепа.
      15.02.2017 13:47
      1 | 0

  • pessimist 
    Фото "уникального явления" сделано на пригорке, а не на болоте. Что нам на это пояснит умник из МРСК?
    15.02.2017 15:47
    0 | 0
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