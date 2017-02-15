Вышел в свет новый клип группы «Ленинград», съемки которого проходили в тверском цирке

Новый клип «Ленинграда» на песню «Кольщик» вышел в свет 14 февраля. 4-минутное видео опубликовано на официальном канале группы в youtube. Премьеру посмотрели уже более 50 тысяч человек.

Новый клип «Ленинграда» на песню «Кольщик» вышел в свет 14 февраля. 4-минутное видео опубликовано на официальном канале группы в youtube. Премьеру посмотрели уже более 50 тысяч человек.

Напомним, съемки клипа проходили в декабре прошлого года в тверском цирке, правда, без участия Сергея Шнурова.

Режиссер клипа Илья Найшуллер - автор фильма «Хардкор», тогда на своей страничке в соцсетях написал : «Закончили дичайшие съемки клипа Ленинград – «Кольщик». Всем спасибо, будет огонь».

Кстати, у Твери уже есть своей «кольщик». В 1993 году Михаил Круг записал на тверской студии «Лига» своего знаменитого "Кольщика" на пластинку.

Но если у Круга герой песни просит наколоть "...купола, рядом чудотворный крест с иконами, чтоб играли там колокола с переливами и перезвонами", то в песне группы "Ленинград" героиня просит наколоть ей брови в память о большой любви.