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Вышел в свет новый клип группы «Ленинград», съемки которого проходили в тверском цирке

Вышел в свет новый клип группы «Ленинград», съемки которого проходили в тверском цирке - ТИА
стопкадр из клипа группы "Ленинград"
15 Февраля 2017 11:11
Автор: TIA

Видео

Новый клип «Ленинграда» на песню «Кольщик» вышел в свет 14 февраля. 4-минутное видео опубликовано на официальном канале группы в youtube. Премьеру посмотрели уже более 50 тысяч человек.

Напомним, съемки клипа проходили в декабре прошлого года в тверском цирке, правда, без участия Сергея Шнурова.

Режиссер клипа Илья Найшуллер - автор фильма «Хардкор», тогда на своей страничке в соцсетях написал : «Закончили дичайшие съемки клипа Ленинград – «Кольщик». Всем спасибо, будет огонь».

Кстати, у Твери уже есть своей «кольщик». В 1993 году Михаил Круг записал на тверской студии «Лига» своего знаменитого "Кольщика" на пластинку.

Но если у Круга герой песни просит наколоть "...купола, рядом чудотворный крест с иконами, чтоб играли там колокола с переливами и перезвонами", то в песне группы "Ленинград" героиня просит наколоть ей брови в память о большой любви.

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Метки: группа "ленинград" сергей шнуров ленинград кольщик
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Комментарии (11)

  • Krikri 
    Цирк выдают только эксклюзивные 46-летние сиденья... от3Dграфили знатно...
    15.02.2017 11:19
    0 | 3

    • ivanovseregy89 
      Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история     http://dimonotsmoke.blogspot.com
      15.02.2017 15:56
      0 | 0

  • SnegirOFF 
    Плёнку по ошибке не той стороной вставили, или мне показалось?
    15.02.2017 12:04
    0 | 4

  • bublik 
    я один ни хрена не понял?
    15.02.2017 12:45
    0 | 5

    • SnegirOFF 
      Клип лишний раз подтвердил - не фартовое место Тверь...
      15.02.2017 13:28
      0 | 3

    • Nyuta 
      полная ересь
      15.02.2017 13:31
      0 | 6

  • peshehod 
    Говнище бездарное.
    15.02.2017 14:55
    0 | 3

  • sad 
    какой бред..
    15.02.2017 15:17
    0 | 0

  • horton 
    Кокой ужос...
    15.02.2017 15:23
    0 | 0
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