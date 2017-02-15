Перед судом предстанет подросток, ограбивший школьника

Торжокский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области завершил расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя, обвиняемого в преступлении по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).

Торжокский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области завершил расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя, обвиняемого в преступлении по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).

Следствием установлено, что 17 октября 2016 года обвиняемый, находясь в Торжке у школы, силой отобрал у подростка мобильный телефон, стоимостью 8 тысяч рублей.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.