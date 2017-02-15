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Перед судом предстанет подросток, ограбивший школьника

15 Февраля 2017 10:29
Автор: TIA

Торжокский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области завершил расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя, обвиняемого в преступлении по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).                            

Следствием установлено, что 17 октября 2016 года обвиняемый, находясь в Торжке у школы, силой отобрал у подростка мобильный телефон, стоимостью 8 тысяч рублей.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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Метки: грабёж похитил телефон торжок су ск по тверской области
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Комментарии (1)

  • Nyuta 
    это все воспитание
    15.02.2017 13:32
    1 | 1
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