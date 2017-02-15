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Пассажирка такси скончалась в больнице после страшного ДТП в Твери

Пассажирка такси скончалась в больнице после страшного ДТП в Твери - ТИА
15 Февраля 2017 10:09
Автор: TIA

Фоторепортаж

32-летняя женщина получила несовместимые с жизнью травмы и умерла в реанимации больницы Скорой медицинской помощи. Молодая женщина попала в страшное ДТП, в результате чего скончалась.

Авария произошла 14 февраля в 00.16 на площади Конституции в Твери. Как сообщили ТИА в УГИБДД по Тверской области, 54-летний водитель «Лады Гранты» проезжал перекресток на зеленый сигнал светофора и повернул налево. Он не пропустил «Газель», которая ехала по встречной полосе прямо, произошло столкновение.

Тяжелые травмы получила молодая женщина пассажирка такси. Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом и сотрясением головного мозга. Спустя несколько часов она умерла.

Травмы получил и водитель «легковушки». Множественные ушибы и ссадины, а также перелом ребер, но от госпитализации он отказался.

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Метки: страшное дтп ДТП с такси попала в дтп умерла в результате дтп
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Комментарии (6)

  • Koppel 
    Соболезнования близким...

P.S. Исправьте заголовок. Это не такси. Это полулегальный извозчик со всеми вытекающими. Сомневаюсь, что у нас в городе вообще есть такси в привычном понимании этого термина. С предрейсовым техническим и медицинским контролем, выдающее фискальные документы об оплате проезда, полностью выплачивающее налоги и т.д...
    15.02.2017 10:42
    1 | 22

    • Nyuta 
      У нас таких НЕТАКСИСТОВ пол города
      15.02.2017 13:38
      2 | 3

      • sad 
        больше))) точно больше...146%
        15.02.2017 15:19
        1 | 0

    • ivanovseregy89 
      Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история     http://dimonotsmoke.blogspot.com
      15.02.2017 15:56
      0 | 0

  • Net. 
    Ребят, я видела эту машину после аварии. Первое, что пришло в голову-никогда не сяду в такси рядом с водителем. Впрочем, и так  не зная о последствиях этой аварии, стараюсь садиться сзади. Девушку очень жалко.  Выражаю соболезнования её родственникам.
    15.02.2017 10:46
    0 | 13

  • Остап Бендер 
    Жаль... Жаль что так все произошло. Соболезнования родственникам погибшей. Жизнь оборвалась в одну секунду и так неожиданно...
    15.02.2017 13:34
    0 | 5
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