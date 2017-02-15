Пассажирка такси скончалась в больнице после страшного ДТП в Твери

32-летняя женщина получила несовместимые с жизнью травмы и умерла в реанимации больницы Скорой медицинской помощи. Молодая женщина попала в страшное ДТП, в результате чего скончалась.

32-летняя женщина получила несовместимые с жизнью травмы и умерла в реанимации больницы Скорой медицинской помощи. Молодая женщина попала в страшное ДТП, в результате чего скончалась.

Авария произошла 14 февраля в 00.16 на площади Конституции в Твери. Как сообщили ТИА в УГИБДД по Тверской области, 54-летний водитель «Лады Гранты» проезжал перекресток на зеленый сигнал светофора и повернул налево. Он не пропустил «Газель», которая ехала по встречной полосе прямо, произошло столкновение.

Тяжелые травмы получила молодая женщина пассажирка такси. Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом и сотрясением головного мозга. Спустя несколько часов она умерла.

Травмы получил и водитель «легковушки». Множественные ушибы и ссадины, а также перелом ребер, но от госпитализации он отказался.