Водитель иномарки сбил молодую женщину, которая внезапно решила перейти дорогу

14 февраля в Тверской области произошло два ДТП с участием пешеходов.

14 февраля в Тверской области произошло два ДТП с участием пешеходов.

Около 16.30 на 54 км автодороги В.Волочек-Бежецк-Сонково-Лесное-Пестово 53-летний водитель «КИА Спортейдж» наехал на 33-летнюю женщину-пешехода. Пострадавшая шла в попутном направлении по проезжей части и внезапно начала переходить дорогу. Как сообщили в ГИБДД по Тверской области, пешеход с полученными травмами госпитализирована в медицинское учреждение.

Вечером, около 19.10, в Твери, на улице Маяковского, в районе домов 45/47, трезвый 38-летний водитель «Ниссан Примера» наехал на 32-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. Пешеход с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение.