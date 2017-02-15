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Водитель иномарки сбил молодую женщину, которая внезапно решила перейти дорогу

15 Февраля 2017 10:05
Автор: TIA

14 февраля в  Тверской области произошло два ДТП с участием пешеходов.

Около 16.30 на 54 км автодороги В.Волочек-Бежецк-Сонково-Лесное-Пестово 53-летний водитель «КИА Спортейдж» наехал на 33-летнюю женщину-пешехода. Пострадавшая шла в попутном направлении по проезжей части и внезапно начала переходить дорогу. Как сообщили в ГИБДД по Тверской области, пешеход с полученными травмами госпитализирована в медицинское учреждение.

Вечером, около 19.10, в Твери, на улице Маяковского, в районе домов 45/47, трезвый 38-летний водитель «Ниссан Примера» наехал на 32-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. Пешеход с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение.

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Комментарии (13)

  • Net. 
    Дорожный беспредел какой-то! Вышла на дорогу внезапно-сбили, шла по пешеходному переходу-сбили! По воздуху что ли лететь?!
    15.02.2017 12:12
    2 | 2

    • bublik 
      хлебалом не щёлкать при переходе дороги.
      15.02.2017 12:57
      1 | 1

      • Net. 
        Вы считаете, что все кого сбили на пешеходном переходе хлебалом щелкали? Видимо щелкали те кто переходили,  а не те что за рулём сидел? Или за рулём бдительность необязательна? "По воздуху"-это ирония конечно, но количество сбитых пешеходов на переходе, мягко говоря, настораживает.
        15.02.2017 13:22
        0 | 4

        • bublik 
          железо остановить сложнее чем задницу. да и чувство самосохранения никто не отменял. джунгли, они хоть и каменные, но джунгли. шлёпать через дорогу, надеясь на адекватность водителей глупо.
          15.02.2017 13:39
          1 | 3

          • Net. 
            "Адекватность водителей"- ключевая фраза! Цена неадекватности чья-то жизнь. Не дороговато ли!?
            15.02.2017 13:52
            0 | 0

            • bublik 
               www.youtube.com/watch?v=RSVACgHon5A
              15.02.2017 14:18
              0 | 0

            • Dimmmer69 
              Боюсь, что очень немногие пешеходы знают и, тем более, соблюдают пункт ПДД, гласящий:
17.2. переходить (пересекать) проезжую часть дороги по подземному, надземному пешеходным переходам, а при их отсутствии, убедившись, что выход на проезжую часть дороги безопасен, — по наземному пешеходному переходу (при отсутствии наземного пешеходного перехода — на перекрестке по линии тротуаров или обочин);

Разъясню. Перед тем как нести своё бессмертное тело на переход - убедись, что это безопасно для твоего же тела.
              15.02.2017 14:19
              0 | 1

    • ivanovseregy89 
      Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история     http://dimonotsmoke.blogspot.com
      15.02.2017 15:56
      0 | 0

  • Nyuta 
    В любом случае надо быть внимательными. Пешеходы ступая ногой на переход думают, что они короли и все сразу же как вкопанные остановятся. А не тут то было как показывает практика, к примеру гололед, не каждая сможет резко остановиться. Короче я к тому: убедись что пропускают потом переходи
    15.02.2017 13:55
    0 | 3

    • Net. 
      Здесь соглашусь, что убедиться надо. И хочется добавить избитую фразу: "Товарищи, давайте будем взаимно вежливыми!"
      15.02.2017 13:59
      0 | 0

  • Sobaken 
    Будьте внимательней на пешеходных переходах!
Поверьте, даже самую толстую жопу, остановить значительно проще, чем самую легкую машину! Секунда тупости — водитель в клетке, вы в ящике, оба на Ютубе!
Тонна металла не различает вас по расе, религии, полу, заработку, длине и глубине принадлежностей, все кости хрустят одинаково мелодично!
— Если водитель зимой сигналит вам на переходе, он не "мудила, ты кому сигналишь, знак видел?!" он банально не успевает остановиться, и дает вам выбор "гордо и больно" или "смиренно и целО"
    15.02.2017 14:08
    0 | 5

  • Sosochek 
    МАМАШИ!!! Переходящие дорогу с РЕБЕНКОМ снимите КАПЮШОН. Засуньте МОБИЛЬНИК поглубже и включите МОЗГ.
В ГОЛОЛЕД машине даже на маленькой скорости ПОХЕР по ЗЕБРЕ ты идешь или где. ПЕШЕХОД всегда ПРАВ, но не всегда ЖИВ!...
    15.02.2017 14:15
    0 | 3

    • Dimmmer69 
      Полностью согласен! И про наушники не забудьте! В них пешеход глух. Недавно был свидетелем как вагоновожатый стоял и трезвонил пешеходу в наушниках, который на путях стоял. Кстати, трезвонил до тех пор, пока его не оттащили за рукав рядом стоящие люди.
      15.02.2017 14:24
      0 | 1
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