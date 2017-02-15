В Твери маршрутка врезалась в грузовик

ДТП произошло на проспекте Победы в Твери 14 февраля днём.

ДТП произошло на проспекте Победы в Твери 14 февраля днём.

Около 13.20 напротив дома №9 33-летний водитель «ГАЗ-330232» заблаговременно не занял крайнее правое положение при повороте направо. В это время по этой же полосе попутно двигалась маршрутное такси «33к» под управлением 27-летнего водителя. Грузовик и маршрутка столкнулись.

В результате ДТП 68-летняя женщина-пассажир автомобиля «Фольксваген-Крафтер» с полученными травмами доставлена в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущена, как сообщили в ГИБДД по Тверской области.