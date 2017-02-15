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В Твери маршрутка врезалась в грузовик

В Твери маршрутка врезалась в грузовик - ТИА
15 Февраля 2017 09:47
Автор: TIA

Видео

ДТП произошло на проспекте Победы в Твери 14 февраля днём.

Около 13.20 напротив дома №9 33-летний водитель «ГАЗ-330232» заблаговременно не занял крайнее правое положение при повороте направо. В это время по этой же полосе попутно двигалась маршрутное такси «33к» под управлением 27-летнего водителя. Грузовик и маршрутка столкнулись.

В результате ДТП 68-летняя женщина-пассажир автомобиля «Фольксваген-Крафтер» с полученными травмами доставлена в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущена, как сообщили в ГИБДД по Тверской области. 

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Метки: дтп с маршруткой маршрутка врезалась в грузовик гибдд по тверской области маршрутки в твери
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Комментарии (10)

  • bae99 
    ТИА, надо создать постоянную рубрику - "Опять маршрутка".
    15.02.2017 10:11
    0 | 11

    • ivanovseregy89 
      Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история     http://dimonotsmoke.blogspot.com
      15.02.2017 15:57
      0 | 0

  • abeltv 
    Если посмотреть внимательно, то водитель ГАЗели конечно виноват - не вовремя (не заблаговременно) включил указатель поворота, а насчёт рядности то фактически из-за снежно-ледяных "торосов" отчётливо видимых справа на проезжей части (где вывоз снега???), там остался только 1 ряд для движения.
Водитель маршрутки обязан держать дистанцию - его вина в ДТП точно такая же, как и у водителя ГАЗели! 50х50!
    15.02.2017 10:30
    1 | 7

    • bae99 
      Ословод наверняка был занят тем, что давал сдачу... 
Ситуевина один в один как на Чайковского когда, маршрутка причалила в корму автобусу.
      15.02.2017 10:54
      0 | 1

    • Alx 
      Вы видео и фотографии в статье не смотрели? Отчетливо видно, что проезжая часть расчищена до бордюрного камня и машины спокойно едут в два ряда.
      15.02.2017 11:08
      0 | 2

      • bublik 
        посмотрел бы я на ваше мастерство, как при таких кучах снега вы вписались-бы в поворот с правого ряда, на газели.
        15.02.2017 13:05
        0 | 2

  • 1234443344244 (http://vk.com/id1250736) 
    Если поворачивать совсем с крайнего правого ряда, просто не войти в поворот, у нас же снег не убирают с обочин. Ау! МУП ЖЭК, это по сути ваша вина!
    15.02.2017 12:54
    0 | 3

  • Унук аль Хай 
    странная избирательность в определении виновника ДТП. На видеозаписи отчетливо видно, как водитель "Газели" сознательно и злонамеренно подрезал маршрутное транспортное средство, причем этот мерзавец и негодяй наверняка осознавал, что в маршрутном такси находятся пассажиры и тем не менее, подверг их жизнь опасности. Выгораживая преступника вы становитесь в положение соучастников, неуважаемые. Или "газелист" ваш коллективный родственник? Пока глупцы и профаны за рулем не будут осознавать свою ответственность за каждое нарушение, ситуация не улучшится. Проще говоря, стоит задуматься о линчевании автодятлов.
    15.02.2017 13:36
    2 | 0

    • bublik 
      на чём нибудь крупнее оки ездил? или потенциальный пассажир шайтан-арбы? в данной ситуации, фура, вообще поворачивала-бы с рельс. т.к. по другому никак не вписаться в поворот. а вот маршрутчик должен быть внимательней раз людей перевозит.
      15.02.2017 14:10
      0 | 2

      • bae99 
        Бублик, простим Билли. Надеемся это был сарказм.
        15.02.2017 14:56
        0 | 1
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