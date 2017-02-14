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В Тверской области молодой мужчина ворвался в дом 75-летнего пенсионера, ударил его молотком по голове и ограбил

14 Февраля 2017 21:34
Автор: TIA

В дежурную часть Рамешковского отделения полиции межмуниципального отдела МВД России «Бежецкий» поступило сообщение от 75-летнего местного жителя о разбойном нападении.  

Потерпевшим рассказал, что неизвестный мужчина проник в его дом, ударил пенсионера несколько раз молотком по голове и украл деньги, после чего убежал.

Мужчина смог запомнить приметы нападавшего. Полицейские составили приблизительное описание внешности злоумышленника. Ориентировка с приметами подозреваемого была передана патрульным экипажам и сотрудникам оперативных служб.

По горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали нападавшего и доставили в отделение полиции. Им оказался неработающий 25 – летний житель Рамешковского района. Мужчина сознался в содеянном.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, сообщает УМВД России по Тверской области

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Метки: ограбление тверская область криминал в Тверской области
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Комментарии (2)

  • Beqbmak 
    Видимо на валентинку денег не хватало....
    14.02.2017 22:29
    0 | 0

  • horton 
    "...ударил пенсионера несколько раз молотком по голове"
Повезло дедуле, что жив остался...
    14.02.2017 22:51
    0 | 0
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