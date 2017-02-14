Более 40 реабилитационных кабинетов и студий для детей-инвалидов открылись в Тверской области в 2016 году

Подвели итоги реализации региональной программы Тверской области «Детство без границ» в 2016 году.

Подвели итоги реализации региональной программы Тверской области «Детство без границ» в 2016 году.

Программу утверждило правительством Тверской области 14 июня прошлого года, она направлена на создание равных условий для развития и полноценной жизни детей-инвалидов

На эти цели привлечено федеральное финансирование: 24,4 млн рублей в виде гранта выделено Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Средства направлены Реабилитационному центру для детей и подростков с ограниченными возможностями г. Твери.

Всего за полгода открыли 11 кабинетов логопеда, пять кабинетов социально-бытовой адаптации, 10 лекотек, семь интегрированных театральных студий, четыре отделения восстановительного плавания, пять пунктов проката реабилитационного оборудования. Специалистами централи работу трех служб сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов. Кроме того, в девяти учреждениях социальной защиты или технологию адаптационных мероприятий «семейная гостиная», а в самом помещении реабилитационного центра проведены ремонтные работы.

На средства гранта в 2016 году открыт Центр детской неврологии и медицинской реабилитации на базе Детской клинической больницы №2. А 70 семей, воспитывающих детей-инвалидов, смогли отдохнуть в санаторно-оздоровительном центре «Карачарово».

В целом за 2016 год количество получателей социальных услуг в тверском Реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями увеличилось по сравнению с 2015 годом с 345 до 453 человек.

В 2017 году реализация программы «Детство без границ» продолжается. Так, в ближайшее время в Твери состоится открытие еще одного кабинета социально-бытовой адаптации.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, программа «Детство без границ» стала важным дополнением к государственной программе «Доступная среда», сообщает правительства Тверской област