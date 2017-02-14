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Правительство области: на дорогах работает около 350 единиц снегоуборочной техники

14 Февраля 2017 20:02
Автор: TIA

14 февраля в Тверской области продолжается расчистка дорог регионального и межмуниципального значения от снега и их обработка противогололёдными материалами. По информации территориального дорожного фонда, на магистрали вышло 349 единиц техники.

В том числе, это 152 комбинированные дорожные машины, 72 автогрейдера, 74 трактора с навесным оборудованием и другая техника. В первую очередь, обрабатываются дороги с высокой интенсивностью движения, а также участки с повышенной аварийностью.

По сообщению Тверского гидрометцентра, в течение дня на территории Верхневолжья сохранятся неблагоприятные погодные условия. Синоптики прогнозируют усиление северного, северо-западного ветра с отдельными порывами до 13-18 м/с.

Водителям рекомендуется быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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Метки: расчистка дорог от снега тверская область
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Комментарии (5)

  • -GIP- 
    Как снег сам растаял, так аж целых 350 единиц на дороги вышло. А как сугробы на дорогах нечищеные, то аж все 37 единиц впахивают и не успевают. Ждем еще про 100500 тонн вывезенного снега, который сегодня растаял на дорогах
    14.02.2017 20:17
    0 | 8

  • vitold-abramov 
    Одна единица на 40 верст. Считай, что её нет.
Всё для проформы да осваивания бюджетов.
А пресс-релиз скорее всего для народа. Дескать, техника трудится, деньги испаряются в плановом режиме.
    14.02.2017 20:17
    0 | 4

  • Buzzer 
    откуда у нас столько техники?
    14.02.2017 20:29
    0 | 2

  • buch 
    А хватит ли 350 единиц для поднятия рейтинга Рудени в области дорожной безопасности?!
Где диафильмы-диаграммы, где рисунки и графики?!  Опять подставляют Игоря Михайловича, пользуясь тем, что он читать не умеет. Подонки.
    14.02.2017 21:10
    0 | 1

  • Aleks VVV 
    И где такое количество техники взяли? Опять бабло отмывают)))
    14.02.2017 22:09
    0 | 1
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