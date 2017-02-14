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В Тверской области пройдет акция «Снежный десант»

14 Февраля 2017 20:38
Автор: TIA

20 - 21 февраля в поселке Калашниково Лихославльского района Тверской области пройдет VII региональная гражданско-патриотическая акция «Снежный десант – 2017».

В акции примут участие военно-патриотические клубы, команды учебных заведений Тверской области, специалисты по работе с молодёжью, представители власти, всего около 250 человек.

Во время торжественного открытия мероприятия состоится церемония вступления в ряды «Юнармии» представителей двух военно-патриотических молодежных объединений. В этот же день пройдут соревнования по троеборью (стрельба, силовая подготовка, лыжные гонки) и концерт художественной самодеятельности.

В программе второго дня - смотр строя и песни, работа тематических площадок, лыжный поход, сообщает правительство Тверской области

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Метки: акция «Снежный десант» тверская область
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Комментарии (6)

  • Dobry кrtek 
    Я было ( при слове "акция" ) решил, что мгерышей, вывалянных в снегу, будут выбрасывать из низколетящего "кукурузника").
    14.02.2017 20:45
    0 | 4

  • buch 
    А нельзя ли этот самый десант переместить всё же в Тверь? 
Перед принятием присяги ( что является нонсенсом для детей, изучающих основы православия в школе, или детей из семей правоверных мусульман) они под руководством своих будущих начальников в лице нынешнего руковоства МГЕР могли бы убирать снег в частных домах пенсионеров или просто неимущих, используя приемы Росгвардии по преодолению препятствий -  стрельба по воробьям, силовая подготовка в уборке ледяных глыб от дорог, лыжные гонки от дома к дому. 

Мне кажется , хорошая идея. Хотя понимаю, что шашлыки и водка в соснах  вдали от плебса, - мечта любого чиновника ныне.
    14.02.2017 21:02
    0 | 1

    • Dobry кrtek 
      Думаю, что имеется опечатка. Не "... представители власти, всего около 250 человек", но "...представителей власти около 250-ти человек ".
      14.02.2017 21:10
      0 | 1

    • Serge 
      В далеком 2001 году и в 2002 и в 2003 я ходил с ребятами. И снежный десант это был поход в честь памяти воинов и не только Лихославльских. К этому походу готовились загодя, и лыжные тренировки были, и обмундирование подбирали... Шли, как правило, на лыжах в дальнюю деревню к ветеранам, оказывали им всяческую помощь: кололи дрова, убирали снег, таскали воду, в общем дел было много. Работали все с огоньком. А вечером в деревенском клубе ставили концерт для местных и потом дискотека. Было все здорово, никакого пи ара, никакой политики и все были довольны. Потом ночлег и утром обратно на лыжах. Да, еще, десант был командным - от школ, ПТУ, педучилища. Вот такой десант был нужным и полезным!!!
      14.02.2017 21:55
      0 | 2

  • Serge 
    В дополнение. С десантом шли старшие отрядов и человека 4 от администрации и других организаций, участвующих в организации десанта. Но старт и финищ снежного десанта всегда были торжественными и их лично проводил глава администрации Гайденков В.В.
    14.02.2017 22:00
    0 | 0

  • Serge 
    Вот одно из хороших начинаний в Лихославльском районе - проводы ребят в армию. Их провожали все: ветераны, руководители района, организаций. Этот призыв провожали в библиотеке, было организовано чаепитие, где в дружеской беседе обсуждали предстоящую службу, слушали рассказы ветеранов, отслуживших воинов. А на память получили подарки и фото.
    Прикрепленные изображения:
    14.02.2017 22:14
    0 | 0
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