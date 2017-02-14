В Тверской области пройдет акция «Снежный десант»

20 - 21 февраля в поселке Калашниково Лихославльского района Тверской области пройдет VII региональная гражданско-патриотическая акция «Снежный десант – 2017».

20 - 21 февраля в поселке Калашниково Лихославльского района Тверской области пройдет VII региональная гражданско-патриотическая акция «Снежный десант – 2017».

В акции примут участие военно-патриотические клубы, команды учебных заведений Тверской области, специалисты по работе с молодёжью, представители власти, всего около 250 человек.

Во время торжественного открытия мероприятия состоится церемония вступления в ряды «Юнармии» представителей двух военно-патриотических молодежных объединений. В этот же день пройдут соревнования по троеборью (стрельба, силовая подготовка, лыжные гонки) и концерт художественной самодеятельности.

В программе второго дня - смотр строя и песни, работа тематических площадок, лыжный поход, сообщает правительство Тверской области