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В Тверской области открылась Неделя тверской книги

14 Февраля 2017 19:53
Автор: TIA

14 февраля в областной библиотеке имени А.М. Горького открылась  XXIII Неделя тверской книги. Это масштабное мероприятие для писателей, издателей, читателей и специалистов библиотечного дела. На церемонии открытия гостям представили выставку «Тверская книга-2016», демонстрирующую более 500 изданий, выпущенных на территории Верхневолжья в прошлом году.

Ещё одним знаковым событием стало награждение лауреата премии им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. В этом году она присуждена профессору Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина, тверитянке Евгении Строгановой за популяризацию литературного наследия и увековечение памяти известного писателя, журналиста и государственного деятеля.

Программа Недели тверской книги рассчитана на несколько дней и включает более 20 мероприятий — презентаций, выставок, творческих встреч, мастер-классов и концертов.

Среди самых ожидаемых событий — презентация книги московского писателя Николая Борисова «Михаил Тверской», которая вышла в серии «Жизнь замечательных людей». Она состоится 16 февраля и ознаменует начало областного фестиваля «Тверская земля: история, события, люди».

В ходе Недели читателям также представят книги митрополита Вениамина «На рубеже двух веков», Анатолия Головкина «Помнят стены монастыря», роман «Арт-директор» Марата Карапетяна, поэтическую серию «Срез», книгу «Тверской Императорский дворец. История. Архитектура. Реставрация» и другие издания.

В субботу, 18 февраля, состоится VI научная конференция  «Исаковские чтения: древнерусская литература и современность», посвященная памяти известного тверского писателя и журналиста Владимира Исакова.

20 февраля, в день закрытия Недели тверской книги, объявят результаты голосования «Лучшая книга-2016. Выбор читателя», а также подведут итоги выставки «Тверская книга-2016». По окончании книжного форума выставка продолжит работу в других библиотеках региона, сообщает правительство Тверской области

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Метки: неделя тверской книги тверская область
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