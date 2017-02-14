Бывшего директора тверского завода назначили врио губернатора Новгородской области

Владимир Путин назначил врио губернатора Новгородской области вместо Сергея Митина, который досрочно ушел в отставку. Им стал Андрей Никитин, который до этого возглавлявшему Агентство стратегических инициатив
Андрей Никтин родился 26 ноября 1979 года в Москве. В 2001 году окончил Государственный университет управления, в 2008 году — Стокгольмскую школу экономики по курсу повышения квалификации MBA.
В 2009 году занимал пост управляющего директора УК «РУСКОМПОЗИТ». Компания объединила ОАО «СТЕКЛОНиТ» и ОАО «Тверьстеклопластик» (бывший Тверской завод стеклопластиков).
Комментарии (3)
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AlexR69
14.02.2017 19:45
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