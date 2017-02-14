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Бывшего директора тверского завода назначили врио губернатора Новгородской области

14 Февраля 2017 19:01
Автор: TIA

Владимир Путин назначил врио губернатора Новгородской области вместо Сергея Митина, который досрочно ушел в отставку. Им стал Андрей Никитин, который до этого возглавлявшему Агентство стратегических инициатив

Андрей Никтин родился 26 ноября 1979 года в Москве. В 2001 году окончил Государственный университет управления, в 2008 году — Стокгольмскую школу экономики по курсу повышения квалификации MBA.

В 2009 году занимал пост управляющего директора УК «РУСКОМПОЗИТ». Компания объединила ОАО «СТЕКЛОНиТ» и ОАО «Тверьстеклопластик» (бывший Тверской завод стеклопластиков).

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Метки: новгородская область Андрей Никитин ОАО «Тверьстеклопластик»
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Комментарии (3)

  • Beqbmak 
    И че???
    14.02.2017 19:26
    0 | 3

  • abeltv 
    А что разве "Стеклопластик" работает? Что с того - "манагер" не из лучших прямо сказать.
Что наш Шевелёв - тоже самое. Реальных дел нет, как в Твери и области  проблемы были, только больше стало. Зато по мнимым рейтингам всё выше, выше и выше...
    14.02.2017 19:37
    0 | 4

  • AlexR69 
    похоже 2017-2018 объявлены годами "эффективных менеджеров" во главе регионов
    14.02.2017 19:45
    0 | 4
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