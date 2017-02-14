Бывшего директора тверского завода назначили врио губернатора Новгородской области

Владимир Путин назначил врио губернатора Новгородской области вместо Сергея Митина, который досрочно ушел в отставку

Владимир Путин назначил врио губернатора Новгородской области вместо Сергея Митина, который досрочно ушел в отставку. Им стал Андрей Никитин, который до этого возглавлявшему Агентство стратегических инициатив

Андрей Никтин родился 26 ноября 1979 года в Москве. В 2001 году окончил Государственный университет управления, в 2008 году — Стокгольмскую школу экономики по курсу повышения квалификации MBA.

В 2009 году занимал пост управляющего директора УК «РУСКОМПОЗИТ». Компания объединила ОАО «СТЕКЛОНиТ» и ОАО «Тверьстеклопластик» (бывший Тверской завод стеклопластиков).