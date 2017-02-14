В Твери обсуждают вопрос дальнейшего расширения парка муниципального общественного транспорта

Во время еженедельного объезда города глава администрации Алексей Огоньков посетил муниципальное предприятие «ПАТП-1». Сейчас оно объединяет автобусный, трамвайный и троллейбусный парки. Управление информации администрации города Твери сообщает, что материально-техническая база во всех парках сохранена, что дает возможность дальнейшего развития общественного транспорта. Очевидно, что это требует значительных вложений – как на приобретение подвижного состава, так и на модернизацию объектов инфраструктуры.

Во время еженедельного объезда города глава администрации Алексей Огоньков посетил муниципальное предприятие «ПАТП-1». Сейчас оно объединяет автобусный, трамвайный и троллейбусный парки. Управление информации администрации города Твери сообщает, что материально-техническая база во всех парках сохранена, что дает возможность дальнейшего развития общественного транспорта. Очевидно, что это требует значительных вложений – как на приобретение подвижного состава, так и на модернизацию объектов инфраструктуры.

Шаги в этом направлении уже делаются: в прошлом году автопарк предприятия пополнила партия автобусов, предпринимаются меры для создания комфортных условий перевозок на действующем трамвайном маршруте №5. За последние несколько лет на нём частично заменили рельсы, приобрели новые вагоны City Star, капитально отремонтировали трамваи ТАТРА, вывели на линию вагоны КТМ, которые подарила Твери Москва.

– Трамвай – это символ города, и нам без него никак нельзя, – уверен ветеран предприятия Олег Степанович Лавров. С 1979 по 1999 гг. он был директором МУП ТТУ, в целом же проработал здесь более сорока лет. Сейчас он заведует музеем. После объединения муниципальных транспортных предприятий здесь появились экспонаты, посвящённые не только трамвайному, но и троллейбусному, автобусному движению. Планируется, что в скором времени в музее начнут проходить экскурсии для школьников.

Во время своего визита на предприятие Алексей Огоньков отметил, что необходимо как сохранять историю муниципального транспорта, так и продолжать её.

– Для администрации Твери муниципальный общественный транспорт – один из ключевых векторов работы и развития. Мы понимаем, насколько важно обеспечить тверитян качественными и безопасными перевозками, – прокомментировал Алексей Огоньков итоги поездки.

Первоочередная задача, которую глава администрации ставит перед отраслью, – проработать вопрос дальнейшего расширения парка муниципального общественного транспорта.