Центр диких животных «Велес» разыскивает замученного на зоовыставке в Твери львёнка, чтобы выкупить его

Львёнка продали для открытия кафе, его местонахождение держится в глубокой тайне. Информация о том, что в контактном зоопарке в ТЦ "Рубин" мучают маленького львёнка, разлетелась по тверскому медиапространству в январские праздники. Состояние малыша было плачевным: львенок «валялся тряпочкой, без реакции, с животом, как надутый шарик, голова разбита, глаза мутные».

Информация о том, что в контактном зоопарке в ТЦ "Рубин" мучают маленького львёнка, разлетелась по тверскому медиапространству в январские праздники. Состояние малыша было плачевным: львенок «валялся тряпочкой, без реакции, с животом, как надутый шарик, голова разбита, глаза мутные».

Фото группы Тверь_Online| ЖИВОТНЫЕ

Зоозащитники и неравнодушные люди пытались поговорить с руководством «ЭкZофермы», вызвать львенку врача, но все попытки помочь были тщетны. В социальных сетях появилось несколько групп по спасению малышей. Вызванный наряд полиции тоже никак не смог повлиять на ситуацию. Когда в зоопарк приехала ветеринарная инспекция с прокуратурой, львёнка спрятали. Единственное, чем смогли «помочь» государственные ведомства – оштрафовать хозяев выставки на 3 000 рублей за отсутствие сопроводительных документов и прививок у животных.

Зоовыставка благополучно уехала из Твери и отправилась колесить по городам и весям. Львят было двое – Бонни и Симба (тот самый, которого видели в Твери). На призывы общественности руководство никак не реагировало и продолжало гастролировать с полуживыми зверятами.

До тех пор, пока львят не предложили выкупить за деньги. Такое решение приняли в Российском карантинном центре диких животных "Велес":

«Мы не смогли остаться в стороне от этой проблемы, хотя, серьезно опасались, что Питер не самое подходящее место для львов). Александр Борисович (руководитель центра), известный перфекционист - если он что-то делает, то всегда превосходно, или не берется за дело. Хорошо, когда у человека так развито чувство ответственности! Поэтому у нас разыгрывался приблизительно следующий диалог (слегка утрирую:

- Саш, давайте возьмем котеночка!

- Да бросьте, где его держать-то! Ему солнышко нужно, жара, саванна африканская!

- Саш, ну мы ему домик построим, кварцевую лампу купим... ковыль посеем, наконец!!!

- Не обсуждается!

- Жа-а-алко котеееночкаааа...

В конце концов, победу одержал коллективный разум) Было принято креативное решение: львят спасать, но к себе не брать!!!»

В соцсетях запустили недельный марафон на сбор средств. Львят планировалось привезти на карантин в центр из Новгорода, где они находятся, а после карантина отправить котят в Крым в Белогорский парк львов «Тайган».

Пока средства собирали всем миром, Симбу продали неизвестно куда по более выгодной цене (предположительно, в кафе). Адрес новых владельцев держится в глубокой тайне. В центре "Велес "считают, что «есть большая вероятность, что месяца через два владельцы наиграются, и Симбу можно будет перекупить. А пока он продан исключительно из коммерческих соображений - там дали другую цену. Увы, нас не спросили».

Нужная сумма для выкупа Бонни собрана – 75 000 рублей. В четверг львёнка заберут из Новгорода и перевезут в «Велес» на карантин.

Фото РКЦентр «ВЕЛЕС»

Ну а пока вовсю идут поиски бедного Симбы:

- Рано или поздно информация о нем появится в инете. Пожалуйста, сообщите нам об этом сразу же!!! Не пытайтесь предпринять самостоятельные шаги, ни в коем случае не пытайтесь давить на владельцев!!!, - предупреждают в центре «Велес».