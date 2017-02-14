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Центр диких животных «Велес» разыскивает замученного на зоовыставке в Твери львёнка, чтобы выкупить его

Центр диких животных «Велес» разыскивает замученного на зоовыставке в Твери львёнка, чтобы выкупить его - ТИА
14 Февраля 2017 17:26
Автор: TIA

Информация о том, что в контактном зоопарке в ТЦ "Рубин" мучают маленького львёнка, разлетелась по тверскому медиапространству в январские праздники. Состояние малыша  было плачевным: львенок «валялся тряпочкой, без реакции, с животом, как надутый шарик, голова разбита, глаза мутные».

Фото группы Тверь_Online| ЖИВОТНЫЕ

Зоозащитники и неравнодушные люди пытались поговорить с руководством «ЭкZофермы», вызвать львенку врача, но все попытки помочь были тщетны. В социальных сетях появилось несколько групп по спасению малышей. Вызванный наряд полиции тоже никак не смог повлиять на ситуацию. Когда в зоопарк приехала ветеринарная инспекция с прокуратурой, львёнка спрятали. Единственное, чем смогли «помочь» государственные ведомства – оштрафовать хозяев выставки на 3 000 рублей за отсутствие сопроводительных документов и прививок у животных.

Зоовыставка благополучно уехала из Твери и отправилась колесить по городам и весям. Львят было двое – Бонни и Симба (тот самый, которого видели в Твери). На призывы общественности руководство никак не реагировало и продолжало гастролировать с полуживыми зверятами.

До тех пор, пока львят не предложили выкупить за деньги. Такое решение приняли в Российском карантинном центре диких животных "Велес":

 «Мы не смогли остаться в стороне от этой проблемы, хотя, серьезно опасались, что Питер не самое подходящее место для львов). Александр Борисович (руководитель центра), известный перфекционист - если он что-то делает, то всегда превосходно, или не берется за дело. Хорошо, когда у человека так развито чувство ответственности! Поэтому у нас разыгрывался приблизительно следующий диалог (слегка утрирую:

- Саш, давайте возьмем котеночка!

- Да бросьте, где его держать-то! Ему солнышко нужно, жара, саванна африканская!
- Саш, ну мы ему домик построим, кварцевую лампу купим... ковыль посеем, наконец!!!
- Не обсуждается!
- Жа-а-алко котеееночкаааа...
В конце концов, победу одержал коллективный разум) Было принято креативное решение: львят спасать, но к себе не брать!!!»

В соцсетях  запустили недельный марафон на сбор средств.  Львят планировалось  привезти на карантин в центр из Новгорода, где они находятся, а после карантина отправить котят в Крым в Белогорский парк львов «Тайган».

Пока средства собирали всем миром, Симбу продали неизвестно куда по более выгодной цене (предположительно, в кафе). Адрес новых владельцев держится в глубокой тайне. В центре "Велес "считают, что «есть большая вероятность, что месяца через два владельцы наиграются, и Симбу можно будет перекупить. А пока он продан исключительно из коммерческих соображений - там дали другую цену. Увы, нас не спросили».

Нужная сумма для выкупа Бонни собрана – 75 000 рублей. В четверг львёнка заберут из Новгорода и перевезут в «Велес» на карантин.  

Фото РКЦентр «ВЕЛЕС»

Ну а пока вовсю идут поиски бедного Симбы:

- Рано или поздно информация о нем появится в инете. Пожалуйста, сообщите нам об этом сразу же!!! Не пытайтесь предпринять самостоятельные шаги, ни в коем случае не пытайтесь давить на владельцев!!!, - предупреждают в центре «Велес». 

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Метки: львенок на зоовыставке экзоферма замучили львенка Центр диких животных «Велес»
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Комментарии (5)

  • Bonch 
      Если вы увидите детей,  мучающих для своей забавы котенка или птичку, вы
останавливаете их  и  учите  их жалости к живым существам,  а сами идете на
охоту, на стрельбу голубей,  на скачку и садитесь  за  обед,  для  которого
убито несколько   живых   существ,  т.е.  делаете  то  самое,  от  чего  вы
удерживаете детей.
   Неужели это  кричащее  противоречие  не  сделается  явным и не остановит
людей?
    14.02.2017 18:12
    4 | 0

    • Ms. 
      Не путайте мухи и котлеты. Мгновенно убить животное и совершенно иная картина, когда над животным явно издеваются длительное время. Это уже садизм.
      14.02.2017 23:28
      0 | 0

  • romich 
    Новостишка попахивает тухлецой.  Чую, "велес" та еще конторка. От перфекционистов нужно держаться подальше.
    14.02.2017 18:45
    1 | 1

    • Net. 
      Вы видимо подробно изучили всю информацию о данной "Конторке", или так икнули наугад? Дай Бог доброго здоровья всем тем, кто помогает лечит, кормит тех кому некому помочь. По жизни дети-сироты, бездомные животные или просто дикие животные становятся жертвами моральных уродов и прочего биологического мусора. Все просто- за них некому заступиться, дать сдачи, наказать. Мораль трусов! Очень надеюсь, что "Велес" будет достоин того ИМЕНИ, которым назвался. Удачи вам ребята!
      14.02.2017 22:19
      0 | 0

  • Dobry кrtek 
    Если львёнка выкупят и избавят от контактов с быдлогражданами, то хуже ему однозначно не будет. Дерьмо все эти контактные зоопарки, дерьмо и их организаторы, дерьмецо и их безмозглые посетители. Рекомендую этим обывателям своих чад на обзор-тисканье выставить. Например, педофилам. Тогда можа чего и поймут.
    14.02.2017 20:42
    0 | 3
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