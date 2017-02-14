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До 1 марта девятиклассникам Тверской области необходимо подать заявления на участие в ГИА

14 Февраля 2017 17:00
Автор: TIA

До 1 марта включительно идёт приём документов на участие в государственной итоговой аттестации 2017 года для учеников девятых классов. Каждый выпускник должен написать в своей школе заявление, в котором необходимо указать выбранные для сдачи учебные предметы и форму итоговой аттестации — основной государственный экзамен (ОГЭ) или государственный выпускной экзамен (ГВЭ).

Как правило, ГИА-9 проводится в формате ОГЭ, максимально приближенном к единому госэкзамену, который сдают 11-классники.

Обязательные предметы для получения аттестата об основном общем образовании – русский язык и математика, а также ещё два предмета по выбору. Список дисциплин: литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, информатика и ИКТ, иностранные языки (английский, немецкий, французский и испанский).

Ребята с ограниченными возможностями здоровья и ученики специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа могут выбрать итоговую аттестацию в виде ГВЭ. Это устный или письменный экзамен с использованием текстов, тем, заданий и билетов. По желанию, выпускники с инвалидностью имеют право сократить количество сдаваемых предметов до двух обязательных: русского языка и математики.

При выборе предметов следует обратить внимание на то, что для зачисления в 10-е профильные классы школы устанавливают свой перечень дисциплин, которые необходимо сдавать помимо обязательных.

Победители и призёры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, а также члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах, освобождаются от прохождения ГИА-9 по учебному предмету, соответствующему профилю олимпиады.

Если выпускник получил на ГИА-9 неудовлетворительный результат по одному или двум из сдаваемых учебных предметов, он может повторно сдать эти экзамены в резервные дни.

Для тех, кто не сдал более двух предметов либо получил «неуд» на пересдаче, будет возможность пройти ГИА-9 по соответствующим учебным предметам ещё раз в дополнительные сроки в сентябре.

Основной государственный экзамен для выпускников девятых классов пройдет в 2017 году в три этапа: досрочный — с 20 апреля по 6 мая, основной — с 26 мая по 24 июня и дополнительный — с 5 по 22 сентября.

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Метки: экзамены для 9 классов ГИА итоговая аттестация выпускные экзамены
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