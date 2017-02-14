Сборная Тверской области заняла первое место в командном зачете на соревнованиях по дзюдо среди молодёжи

Сборная команда Тверской области приняла участие в первенстве Центрального федерального округа по дзюдо среди молодёжи, которое прошло в Старом Осколе. За лидерство в разных весовых категориях боролись более 190 мужчин и женщин из 13 регионов.
Представители Верхневолжья — воспитанники Школы высшего спортивного мастерства и тверской школы олимпийского резерва по видам единоборств — завоевали шесть медалей.
Золотые награды получили Ботыр Нуралиев и Джахангир Зикреев. На вторую ступень пьедестала почёта поднялись Граф Меликов и Александр Смирнов, бронзовые призёры первенства — Илья Он и Василий Вершигора.
Все призёры вошли в состав сборной команды ЦФО и будут выступать на молодёжном первенстве страны. В соревнованиях федерального масштаба примет участие ещё одна представительница тверского дзюдо — Мукаддас Буриева, которая вошла в пятерку лучших в своей весовой категории.
По итогам командного зачета сборная Верхневолжья заняла первое место, опередив 12 других региональных команд, сообщает правительство Тверской области
Комментарии (1)
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Aleks VVV
14.02.2017 19:22
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