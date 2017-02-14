В Калининском районе у енотовидной собаки диагностировано бешенство

В рамках эпизоотологического мониторинга, реализуемого на территории Верхневолжья Управлением Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям совместно с Главным управлением «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области, зарегистрирован очередной случай заболевания бешенством.

В рамках эпизоотологического мониторинга, реализуемого на территории Верхневолжья Управлением Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям совместно с Главным управлением «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области, зарегистрирован очередной случай заболевания бешенством.

Больной оказалась дикая енотовидная собака, которую задушила домашняя сторожевая собака в деревне Азарникового Щербининского сельского поселения Калининского района Тверской области.



Напомним, что бешенство возникает после укуса зараженного животного. Учитывая, что лечение бешенства не разработано, единственный способ избежать заболевания после контакта с больным животным - введение специальной вакцины не позднее 14 дней от момента укуса. Что касается профилактики заболевания домашних питомцев бешенством, существует только один способ - вакцинация. По закону все собаки подлежат обязательной вакцинации против бешенства, кошки - по желанию владельца.