В Тверской области ветеринары и личинки мух спасли кота

В Вышневолоцком районе Тверской области к ветеринарам обратились пенсионеры. Пожилые люди нашли на помойке умирающего кота. Он был сильно истощен, на лапах не было кожи, раны облеплены личинками мух. Личинки находились даже во рту, и животное уже не могло от них избавиться.

В Вышневолоцком районе Тверской области к ветеринарам обратились пенсионеры. Пожилые люди нашли на помойке умирающего кота. Кот был сильно истощен, на лапах не было кожи, раны облеплены личинками мух. Личинки находились даже во рту, и животное уже не могло от них избавиться.

О произошедшем рассказывает региональная инспекция по ветеринарии. «Кот был сильно истощен, правая грудная конечность в некоторых местах была лишена кожи и виднелись локтевая и лучевая кости. Множественные глубокие карманы были заполненные живыми личинками вольфортовой мухи, что возможно и спасло животному жизнь, поскольку личинки питались мертвыми тканями и очистили рану. Признаков нагноения не было, но запах, тем не менее, был неприятный - гнилостный».

Ветеринары сделали экстренную операцию, обработали раны, очистили рот от личинок, правую конечность пришлось ампутировать по локтевому суставу.

Коту назначили восстановительную иммуностимулирующую и витаминную терапии, но без антибиотиков, которые могли бы у такого ослабленного животного вызвать дисбактериоз и удлинить период восстановления.

Как пишут ветеринары, «данный случай является один из ярких примеров биологического очищения раны».

В дальнейшем кот очень быстро пошел на поправку, на десятый день ему были сняты швы. Сейчас он живет дома у любящих хозяев, активно передвигается, чувствует себя хорошо и даже ловит мышей.