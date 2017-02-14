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Тверская кибердружина проверила точки доступа wi-fi

Тверская кибердружина проверила точки доступа wi-fi - ТИА
14 Февраля 2017 14:41
Автор: TIA

4 февраля Тверская кибердружина провела проверку абонентских точек доступа wi-fi в одном из торгово-развлекательных комплексов города Твери. Среди них были выявлены точки доступа, принадлежащие разным юридическим лицам и не требующие проведения идентификации пользователей. Возможность доступа проверяли путем поочередного подключения к сети с обычных пользовательских устройств – мобильных телефонов и планшетов.

Инициатор акции, кибердружинник Сергей Большаков, отметил, что незащищенные точки доступа wi-fi несут в себе целый ряд угроз. В первую очередь неприятности могут возникнуть у тех пользователей, которые воспользовались таким способом выхода в интернет. 

- По сути, незащищённый доступ - это открытые ворота для злоумышленников, которые могут получить персональную информацию о пользователях и использовать ее в своих корыстных целях. Необходимо отметить, что и владельцев таких wi-fi точек могут ждать неприятные сюрпризы: в случае передачи какой-либо противоправной информации или использования данных пользователей сторонними лицами ответственность за такие действия будет полностью возлагаться на организаторов wi-fi точек.

Глеб Смольков, молодежный министр региональной безопасности Молодежного правительства Тверской области, заявил, что цель таких рейдов – защита, в первую очередь, обычных пользователей, которые зачастую не представляют всего масштаба современных угроз глобальной сети Интернет. Кроме того, выявление работы открытых wi-fi точек доступа в общественных местах имеет важное предупредительное значение. Сведения о таких точках доступа будут сообщать в органы Роскомнадзора для принятия соответствующих мер.

Акция кибердружинников будет продолжена в рамках Месяца безопасного интернета, которые проводит Лига безопасного интернета. Информация о мероприятиях месяца представлена на сайте Лиги.

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Метки: лига безопасного интернета кибердружина в твери безопасный доступ в интернет
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Комментарии (10)

  • Ms. 
    Где тут заминусить можно? Еклмн! Пошли бы улицы чистить, толку больше было б!
    14.02.2017 15:12
    2 | 10

    • GOREZ 
      "Где тут заминусить можно? Еклмн! Пошли бы улицы чистить, толку больше было б! ", каждый занимается тем что может, могу адрес подсказать где лопаты взять.

Наличие бесплатного интернета не запрещает им быть бесплатным, а вот когда ваш номер банковской карты похитят, будет у вас другая позиция
      14.02.2017 15:39
      1 | 3

      • myanya 
        Действительно, а что тут такого? Я один раз с нетбука вирус через общественный wifi подцепил
        14.02.2017 15:43
        1 | 0

  • bae99 
    Действительно. Многих заблудших там находят...
    14.02.2017 15:13
    1 | 1

    • Ms. 
      Это все wi fi халявный виноват)
      14.02.2017 15:18
      2 | 1

      • bae99 
        + еда с рыгаловок...
        14.02.2017 15:22
        1 | 0

  • id1Ray 
    эмм... бред бредовый.
"не дадим раздавать халявный инет! - там опасно!", идиоты ска
"молодежный министр региональной безопасности Молодежного правительства Тверской области" - нифигасе какую понтовую должность себе выдумал, наверняка в отделении психиатрических отклонений таких выращивают.
    14.02.2017 15:28
    1 | 3

  • Szpilki 
    Там можно что-нибудь репостнуть или лайкнуть, и тебя не найдут и не посадят. А такого в нашем "свободном" государстве не должно быть. Тут кто-то еще верит, что этот путинюгенд о нашей безопасности заботится?
    14.02.2017 15:46
    0 | 2

  • Uylo_Yobannen 
    Лучше бы они в парке Победы пробежничали...
    14.02.2017 15:46
    0 | 2

  • Yuri12 
    Дайте им по лопате и отберите комптютеры!
    14.02.2017 15:51
    0 | 2
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