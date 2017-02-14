Тверская кибердружина проверила точки доступа wi-fi

4 февраля Тверская кибердружина провела проверку абонентских точек доступа wi-fi в одном из торгово-развлекательных комплексов города Твери. Среди них были выявлены точки доступа, принадлежащие разным юридическим лицам и не требующие проведения идентификации пользователей. Возможность доступа проверяли путем поочередного подключения к сети с обычных пользовательских устройств – мобильных телефонов и планшетов.

4 февраля Тверская кибердружина провела проверку абонентских точек доступа wi-fi в одном из торгово-развлекательных комплексов города Твери. Среди них были выявлены точки доступа, принадлежащие разным юридическим лицам и не требующие проведения идентификации пользователей. Возможность доступа проверяли путем поочередного подключения к сети с обычных пользовательских устройств – мобильных телефонов и планшетов.

Инициатор акции, кибердружинник Сергей Большаков, отметил, что незащищенные точки доступа wi-fi несут в себе целый ряд угроз. В первую очередь неприятности могут возникнуть у тех пользователей, которые воспользовались таким способом выхода в интернет.

- По сути, незащищённый доступ - это открытые ворота для злоумышленников, которые могут получить персональную информацию о пользователях и использовать ее в своих корыстных целях. Необходимо отметить, что и владельцев таких wi-fi точек могут ждать неприятные сюрпризы: в случае передачи какой-либо противоправной информации или использования данных пользователей сторонними лицами ответственность за такие действия будет полностью возлагаться на организаторов wi-fi точек.

Глеб Смольков, молодежный министр региональной безопасности Молодежного правительства Тверской области, заявил, что цель таких рейдов – защита, в первую очередь, обычных пользователей, которые зачастую не представляют всего масштаба современных угроз глобальной сети Интернет. Кроме того, выявление работы открытых wi-fi точек доступа в общественных местах имеет важное предупредительное значение. Сведения о таких точках доступа будут сообщать в органы Роскомнадзора для принятия соответствующих мер.

Акция кибердружинников будет продолжена в рамках Месяца безопасного интернета, которые проводит Лига безопасного интернета. Информация о мероприятиях месяца представлена на сайте Лиги.