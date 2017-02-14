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Губернатор Игорь Руденя поручил провести проверку по факту аварии с участием детей-сирот

14 Февраля 2017 14:28
Автор: TIA

13 февраля на трассе Тверь-Бежецк произошла авария, в результате которой два человека погибли, двое воспитанников Бежецкой школы-интерната №1 13-ти и 8-ми лет в тяжелейшем состоянии были госпитализированы сначала в Рамешковскую центральную районную больницу, затем в детскую областную клиническую больницу.

Старшего ребенка спасти не удалось, второму в ночь на 14 февраля проведена операция, сейчас он в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации.

Оба ребенка – с ограниченными возможностями здоровья, социальные сироты, их родители лишены родительских прав. 13 февраля ребята в сопровождении медицинского врача и водителя, которые являются работниками Бежецкой школы-интерната №1, возвращались из Твери, где находились на медицинском обследовании.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил соответствующим министерствам и ведомствам Тверской области провести проверку всех обстоятельств произошедшей трагедии и оказать необходимую помощь родственникам погибших, сообщает правительство Тверской области

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Метки: дтп дтп с погибшими в аварии погибли дети
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