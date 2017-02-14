В Тверской области в рамках программы "Социальное развитие села до 2012 года" "умыкнули" 72 миллиона рублей

"На основании материалов, собранных сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Тверской области, следователями СУ УМВД России по Тверской области было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Установлено, что две женщины - экс-генеральный директор и бывший прораб строительных организаций Торжка находили фиктивных кандидатов, в том числе ведущих асоциальный образ жизни, для получения выплаты на улучшение жилищных условий в рамках программы «Социальное развитие села до 2012 года»", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"На основании материалов, собранных сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Тверской области, следователями СУ УМВД России по Тверской области было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Установлено, что две женщины - экс-генеральный директор и бывший прораб строительных организаций Торжка находили фиктивных кандидатов, в том числе ведущих асоциальный образ жизни, для получения выплаты на улучшение жилищных условий в рамках программы «Социальное развитие села до 2012 года»", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники изготавливали подложные документы о якобы построенных домах для жителей Кувшиновского района Тверской области для предоставления в областную администрацию. Для подтверждения строительства ими изготавливались фиктивные отчеты об оценке объекта недвижимости, содержащие фотографии жилых домов, которые не имели отношения к Программе.

В ходе предварительного следствия установлено, что с целью придания видимости выполнения условий Программы и сокрытия хищения денежных средств, фигурантки частично произвели строительно-монтажные работы в незначительном объеме, которые имели низкое качество и не позволяли использовать постройки для проживания. Установлено 54 факта мошенничества, в результате которого причинен ущерб на сумму более 72 млн рублей. На объекты судом наложен арест в целях обеспечения исполнения в части гражданского иска.

Одна из сообщниц уже отбывает наказание в виде лишения свободы за ранее совершенные преступлени, в отношении второй фигурантки - генерального директора строительной организации - уголовное преследование прекращено так как она умерла.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.