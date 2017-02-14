Разыскиваются очевидцы ночного ДТП, в котором водитель сбил молодую женщину и скрылся

В ночь на 14 февраля на улице Новая Заря в Твери неизвестный водитель сбил 27-летнюю молодую женщину и скрылся с места ДТП. Пострадавшая находится в тяжёлом состоянии.

В ночь на 14 февраля на улице Новая Заря в Твери неизвестный водитель сбил 27-летнюю молодую женщину и скрылся с места ДТП. Пострадавшая находится в тяжёлом состоянии.

ДТП произошло около 1.30 рядом с домами 80- 81 по улице Новая Заря. Пострадавшую, лежащую на проезжей части, нашёл её супруг.

Сестра Катерина Пескова обращается к водителям и возможным очевидцам ДТП с просьбой помочь найти виновника:

- Возможно, кто-то проезжал мимо, или машины там стояли. Если остались записи с регистратора, они очень бы нам помогли.

Контакты: https://vk.com/katena0701 или 89201579750.