Тверская область заняла 22 место в рейтинге самых влюбленных регионов

Специалисты компании Digital Society Laboratory выяснили, в каком регионе самое большое число влюбленных людей. В качестве исходных данных брали посты и статусы из социальной сети "ВКонтакте". Всего было проанализировано около 111 млн. профилей. Тверская область заняла в рейтинге 22 место.
А вот самыми любвеобильными и не скрывающими этого стали жители Республики Тывы. Там проживает 4,7% влюбленных пользователей "ВКонтакте". Далее следуют Республика Алтай и Еврейская автономная область с результатом 4,4%. Меньше всего влюбленных в Санкт-Петербурге, Дагестане и Новгородской области.
При этом исследователи признают, что результаты эти не вполне объективны, так как большинство предпочитает в соцсетях скрывать свои отношения - около 70% пользователей не указывают свой статус.
Среди тех, кому скрывать нечего, статус "не женат/не замужем" имеют 10,1%. В активном поиске — 6,7%. Влюбленными себя называют всего 3% пользователей.
РЕЙТИНГ ВЛЮБЛЕННОСТИ РЕГИОНОВ
1. Тыва - 4,7%
2. Алтай 4,4%
3. Еврейская автономная область - 4,4%
4. Амурская область - 4,3%
5. Сахалинская область - 4,2%
6. Владимирская область - 3,8%
7. Брянская область - 3,8%
8. Приморский край - 3,8%
9. Тульская область - 3,7%
10. Саха (Якутия) - 3,7%
11. Забайкальский край 3,6%
12. Калужская область - 3,6%
13. Бурятия - 3,6%
14. Иркутская область - 3,6%
15. Камчатский край - 3,6%
16. Тамбовская область - 3,6%
17. Хабаровский край - 3,6%
18. Курская область - 3,6%
19. Рязанская область - 3,5%
20. Костромская область - 3,5%
21. Орловская область - 3,5%
22. Тверская область - 3,5%
23. Смоленская область - 3,5%
24. Ивановская область - 3,5.
25. Магаданская область - 3,5%
26. Алтайский край - 3,5%
27. Белгородская область - 3,5%
28. Воронежская область - 3,4%
29. Московская область - 3,4%.
30. Томская область - 3,4%
31. Липецкая область - 3,4%
32. Краснодарский край - 3,4%
33. Ямало-Ненецкий автономный округ - 3,4%
34 - 39. Пермский край, Курганская область, Чукотский автономный округ, Ростовская область, Республика Хакасия, Удмуртская Республика - 3,3%
40 -45.. Пензенская область, Крым 3,2%, Ярославская область 3,2%, Астраханская область, Кировская область, Оренбургская область - 3,2%
46. Ставропольский край 3,1%
47. Свердловская область 3,1%
48. Красноярский край 3,1%
49. Омская область 3,1%
50. Саратовская область 3,1%
51. Тюменская область 3,1%
52. Республика Башкортостан 3,1%
53. Челябинская область 3,1%
54. Кемеровская область 3,1%
55. Нижегородская область 3,0%
56. Ненецкий автономный округ 3,0%
57. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 3,0%
58. Архангельская область 2,9%
59. Республика Коми 2,9%
60. Псковская область 2,9%
61. Республика Адыгея 2,9%
62. Республика Мордовия 2,8%
63. Самарская область 2,8%
64. Чеченская Республика 2,8%
65. Вологодская область 2,8%
66. Новосибирская область 2,7%
67. Ульяновская область 2,7%
68. Республика Марий Эл 2,7%
69. Ленинградская область 2,7%
70. Москва 2,7%
71. Волгоградская область 2,7%
72. Чувашская Республика 2,6%
73. Калининградская область 2,6%
74. Севастополь 2,6%
75. Республика Татарстан 2,4%
76. Мурманская область 2,4%
77. Республика Калмыкия 2,4%
78. Республика Карелия 2,3%
79. Карачаево-Черкесская Республика 2,3%
80. Республика Ингушетия 2,3%
81. Республика Северная Осетия — Алания 2,2%
82. Санкт-Петербург 2,2%
83. Кабардино-Балкарская Республика
84. Республика Дагестан 2,0%
85. Новгородская область 1,9%
Сообщает opennov.ru
Комментарии (7)
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bublik
14.02.2017 14:38
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