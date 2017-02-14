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Тверская область заняла 22 место в рейтинге самых влюбленных регионов

14 Февраля 2017 12:05
Автор: TIA

Специалисты компании Digital Society Laboratory выяснили, в каком регионе самое большое число влюбленных людей. В качестве исходных данных брали посты и статусы из социальной сети "ВКонтакте". Всего было проанализировано около 111 млн. профилей. Тверская область заняла в рейтинге 22 место.

А вот самыми любвеобильными и не скрывающими этого стали жители Республики Тывы. Там проживает 4,7% влюбленных пользователей "ВКонтакте". Далее следуют Республика Алтай и Еврейская автономная область с результатом 4,4%. Меньше всего влюбленных в Санкт-Петербурге, Дагестане и Новгородской области.

При этом исследователи признают, что результаты эти не вполне объективны, так как большинство предпочитает в соцсетях скрывать свои отношения - около 70% пользователей не указывают свой статус.

Среди тех, кому скрывать нечего, статус "не женат/не замужем" имеют 10,1%. В активном поиске — 6,7%. Влюбленными себя называют всего 3% пользователей.

РЕЙТИНГ ВЛЮБЛЕННОСТИ РЕГИОНОВ

1. Тыва - 4,7%

2. Алтай 4,4%

3. Еврейская автономная область - 4,4%

4. Амурская область - 4,3%

5. Сахалинская область - 4,2%

6. Владимирская область - 3,8%

7. Брянская область - 3,8%

8. Приморский край - 3,8%

9. Тульская область - 3,7%

10. Саха (Якутия) - 3,7%

11. Забайкальский край 3,6%

12. Калужская область - 3,6%

13. Бурятия - 3,6%

14. Иркутская область - 3,6%

15. Камчатский край - 3,6%

16. Тамбовская область - 3,6%

17. Хабаровский край - 3,6%

18. Курская область - 3,6%

19. Рязанская область - 3,5%

20. Костромская область - 3,5%

21. Орловская область - 3,5%

22. Тверская область - 3,5%

23. Смоленская область - 3,5%

24. Ивановская область - 3,5. 

25. Магаданская область - 3,5%

26. Алтайский край - 3,5%

27. Белгородская область - 3,5%

28. Воронежская область - 3,4%

29. Московская область - 3,4%.

30. Томская область - 3,4%

31. Липецкая область  - 3,4%

32. Краснодарский край - 3,4%

33. Ямало-Ненецкий автономный округ - 3,4%

34 - 39. Пермский край, Курганская область, Чукотский автономный округ, Ростовская область, Республика Хакасия, Удмуртская Республика - 3,3%

40 -45.. Пензенская область, Крым 3,2%, Ярославская область 3,2%, Астраханская область, Кировская область, Оренбургская область - 3,2%

46. Ставропольский край 3,1%

47. Свердловская область 3,1%

48. Красноярский край 3,1%

49. Омская область 3,1%

50. Саратовская область 3,1%

51. Тюменская область 3,1%

52. Республика Башкортостан 3,1%

53. Челябинская область 3,1%

54. Кемеровская область 3,1%

55. Нижегородская область 3,0%

56. Ненецкий автономный округ 3,0%

57. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 3,0%

58. Архангельская область 2,9%

59. Республика Коми 2,9%

60. Псковская область 2,9%

61. Республика Адыгея 2,9%

62. Республика Мордовия 2,8%

63. Самарская область 2,8%

64. Чеченская Республика 2,8%

65. Вологодская область 2,8%

66. Новосибирская область 2,7%

67. Ульяновская область 2,7%

68. Республика Марий Эл 2,7%

69. Ленинградская область 2,7%

70. Москва 2,7%

71. Волгоградская область 2,7%

72. Чувашская Республика 2,6%

73. Калининградская область 2,6%

74. Севастополь 2,6%

75. Республика Татарстан 2,4%

76. Мурманская область 2,4%

77. Республика Калмыкия 2,4%

78. Республика Карелия 2,3%

79. Карачаево-Черкесская Республика 2,3%

80. Республика Ингушетия 2,3%

81. Республика Северная Осетия — Алания 2,2%

82. Санкт-Петербург 2,2%

83. Кабардино-Балкарская Республика

84. Республика Дагестан 2,0%

85. Новгородская область 1,9%

Сообщает opennov.ru

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Метки: рейтинг регионов рейтинг влюблённости
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Комментарии (7)

  • hell 
    Бредятина какая...) 9 областей имеют такой же процент- 3,5...точно так же как 19 место и 27, почему Тверская обл. именно на 22 месте?
    14.02.2017 12:26
    0 | 3

  • Dobry кrtek 
    По своей значимости и уровню специалистов-экспертов данный рейтинг ничем не отличается от рейтинга нашего местного руководителя.)
    14.02.2017 12:32
    0 | 8

  • Nyuta 
    С Праздником ТВЕРИЧИ!
    14.02.2017 13:19
    2 | 0

  • dsmile 
    Молодец Игорь Иванович!)
    14.02.2017 13:20
    0 | 0

  • uabumoderoff 
    Специалисты этой компании очень нужны народу.Без знания этого процентежа народ оставался бы серым,как костюм пожарника.
    14.02.2017 13:22
    0 | 4

  • USSR 
    Диджитал сосайти занимается полной ...нёй!
    14.02.2017 13:42
    0 | 3

  • bublik 
    а ведь этим "исследователям" кто-то платит зарплату.
    14.02.2017 14:38
    0 | 2
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