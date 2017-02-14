В фотоловушку биостанции «Чистый лес» Тверской области попались лоси

13 февраля биостанция «Чистый лес» в Торопецком районе Тверской области сообщила о своей «фотоудаче». Сохатый пришел полакомиться солонцом и стал "фотомоделью".

13 февраля биостанция «Чистый лес» в Торопецком районе Тверской области сообщила о своей «фотоудаче». Сохатый пришел полакомиться солонцом и стал "фотомоделью".

Как рассказывают сотрудники биостанции: «Лоси – одни из самых крупных жителей леса. Мы организовали для них солонцы – место, куда выкладывается специальная, содержащая необходимые минералы, соль, которая является хорошей подкормкой и помогает этим животным пережить тяжелый зимний период. Вблизи одного солонца мы установили фотоловушку»