В фотоловушку биостанции «Чистый лес» Тверской области попались лоси

13 февраля биостанция «Чистый лес» в Торопецком районе Тверской области сообщила о своей «фотоудаче». Сохатый пришел полакомиться солонцом и стал "фотомоделью".
Как рассказывают сотрудники биостанции: «Лоси – одни из самых крупных жителей леса. Мы организовали для них солонцы – место, куда выкладывается специальная, содержащая необходимые минералы, соль, которая является хорошей подкормкой и помогает этим животным пережить тяжелый зимний период. Вблизи одного солонца мы установили фотоловушку»
Комментарии (3)
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Nyuta
14.02.2017 13:20
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mamruc
14.02.2017 14:35
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