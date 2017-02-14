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Вот такая соцзащита: работницу соцслужбы, обокравшую пенсионерку, приговорили к штрафу

14 Февраля 2017 11:15
Автор: TIA

Судом установлено, что в ноябре 2015 года заведующая отделением по социальному обслуживанию на дому ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» (КЦСОН) Кашинского района помогла пенсионерке оформить на ее имя социальную банковскую карту.

После этого, ушлая соцработница, имея сведения об открытом банковском счете пенсионерки, с ноября 2015 года по апрель 2016 года через «Сбербанк-онлайн» воровала деньги пенсионерки. Общая сумма превысила 100 000 рублей. Всё это завотделением делала в рабочее время и на рабочем месте.

Кашинская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении социального работника.

После возбуждения уголовного дела по п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ сотрудница уволена с занимаемой должности.

Вину в совершенных преступлениях подсудимая признала в полном объеме и полностью возместила причиненный потерпевшей ущерб.

Суд признал подсудимую виновной и в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ применил в отношении нее меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 000 рублей.

Постановление, как сообщили в прокуратуре, не вступило в законную силу.

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Метки: соцзащита прокуратура тверской области ушлая соцработница кашинский район
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Комментарии (2)

  • Nyuta 
    Кому в этой жизни верить?
    14.02.2017 13:24
    0 | 1

  • БАХИТ 2015 
    Отлично! Понять и простить!
    14.02.2017 13:49
    0 | 2
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