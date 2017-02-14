Жители аварийных домов в Твери не хотят переезжать в новое жилье в поселке Элеватор

Запутанная и нерадостная история с переселением людей из аварийного жилья в Твери в дом в поселке Элеватор продолжается. На днях рабочая группа постоянного комитета по ЖКХ и жилищной политике ТГД провела заседание по этому вопросу при участии представителей администрации и жителей, которые так и не становятся новоселами.

Запутанная и нерадостная история с переселением людей из аварийного жилья в Твери в дом в поселке Элеватор продолжается.

Рабочая группа постоянного комитета по ЖКХ и жилищной политике ТГД провела заседание по этому вопросу при участии представителей администрации и жителей, которые так и не становятся новоселами. Люди отказываются сменить старые квартиры на новое жилье: кого-то не устраивает, что у них в результате переезда будет на одну комнату меньше, кому-то не нравится планировка квартир, некоторым не нравится отдаленность от города, многие жалуются на холод и так далее. Впрочем, о недостатках дома 14 по ул. Центральная в п. Элеватор было сказано уже очень много.

Так и в этот раз на заседании рабочей группы жители утверждали, что в результате переселения их жилищные условия ухудшатся. Заявление показалось спорным: тем более что жители проиграли суд по этим позициям администрации. Но теперь они ждут ответа из кассационных инстанций. Члены РГ считают, что необходимо дождаться этого решения, а при необходимости – администрации города искать варианты предоставления жилья в другом жилом фонде. Но это касается только граждан, проживающих в муниципальных квартирах.

Собственникам аварийных квартир, недовольных новым жильем, администрация предлагает выкупную стоимость за жилье. Но озвученные цифры многих не устроили. Кроме того, при выкупе жилья граждане исключаются из программы переселения.

Предложен был и другой вариант: индивидуальный подбор квартир в том же доме в п. Элеватор. Заместитель начальника департамента по ЖКХ и жилищной политике администрации города Татьяна Булыженкова заявила, что готова в ближайшие дни встретиться с каждым из недовольных граждан.