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Жители аварийных домов в Твери не хотят переезжать в новое жилье в поселке Элеватор

14 Февраля 2017 10:57
Автор: TIA

Запутанная и нерадостная история с переселением людей из аварийного жилья в Твери в дом в поселке Элеватор продолжается.

Рабочая группа постоянного комитета по ЖКХ и жилищной политике ТГД провела заседание по этому вопросу при участии представителей администрации и жителей, которые так и не становятся новоселами. Люди отказываются сменить старые квартиры на новое жилье: кого-то не устраивает, что у них в результате переезда будет на одну комнату меньше, кому-то не нравится планировка квартир, некоторым не нравится отдаленность от города, многие жалуются на холод и так далее. Впрочем, о недостатках дома 14 по ул. Центральная в п. Элеватор было сказано уже очень много.

Так и в этот раз на заседании рабочей группы жители утверждали, что в результате переселения их жилищные условия ухудшатся. Заявление показалось спорным: тем более что жители проиграли суд по этим позициям администрации. Но теперь они ждут ответа из кассационных инстанций. Члены РГ считают, что необходимо дождаться этого решения, а при необходимости – администрации города искать варианты предоставления жилья в другом жилом фонде. Но это касается только граждан, проживающих в муниципальных квартирах.

Собственникам аварийных квартир, недовольных новым жильем, администрация предлагает выкупную стоимость за жилье. Но озвученные цифры многих не устроили. Кроме того, при выкупе жилья граждане исключаются из программы переселения.

Предложен был и другой вариант: индивидуальный подбор квартир в том же доме в п. Элеватор. Заместитель начальника департамента по ЖКХ и жилищной политике администрации города Татьяна Булыженкова заявила, что готова в ближайшие дни встретиться с каждым из недовольных  граждан.

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Метки: посёлок элеватор программа переселения из аварийного жилья тверская дума
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Комментарии (7)

  • RSERG 
    Хотят спихнуть жильцов в дом из картона.
    14.02.2017 11:56
    2 | 4

    • Tverich 
      да еще и к черту на кулички
      14.02.2017 12:14
      1 | 3

      • expert 
        Вообще у нас демократия. Не нравится, можешь купить где хочешь, хоть на Кипре
        14.02.2017 13:53
        0 | 0

        • Tverich 
          Ага, только потом дом признают аварийным и снесут. И предложат в Воркуту иль Магадан переехать.
          14.02.2017 15:08
          0 | 0

  • Rina 
    А разве в Твери не действует закон о предоставлении жилья в том же районе, где старое?
    14.02.2017 13:00
    0 | 0

    • Ognennaja_Feja 
      А с чего он должен действовать, если такого закона нет?
      14.02.2017 14:15
      0 | 2

  • Ognennaja_Feja 
    А это не тот дом, где кухни шириной 1,3м построили?
    14.02.2017 14:16
    0 | 1
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