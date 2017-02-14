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В Твери женщина-водитель грубо нарушила ПДД: проезд на красный

В Твери женщина-водитель грубо нарушила ПДД: проезд на красный - ТИА
14 Февраля 2017 10:56
Автор: TIA

Видео

В Твери женщина-водитель не захотела или не смогла дождаться зеленого сигнала светофора. Комментаторов соцсети интересует: куда так торопилась автолюбительница и кто купил ей права? Видео нарушения ПДД опубликовала пользователь «В контакте» Анна Чигашова в группе «ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ». Согласно дате на регистраторе, нарушение произошло 13 февраля, в 16.40.

На видео запечатлён момент, когда в районе спуска с Южного моста в Твери водитель легкового автомобиля не дождался зеленого сигнала светофора и поехал в сторону вокзалов на красный свет.

Автор видео сообщает, что за рулем была женщина, а на заднем сиденье авто находился ребенок. Снятое на регистратор нарушение вызвало бурю эмоций. Одни считают, что за рулем была "овца", другие - что водитель "очень хотела в туалет", третьи ищут другого виновника – кто этой "овце" права купил.

Видео смотреть с 1 мин. 30 секунд.

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Метки: нарушение пдд проезд на красный кто овце права купил
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Комментарии (12)

  • Добрая Мышь 
    стартанула всего на 2 с раньше, прям все идеальные правила соблюдают
    14.02.2017 11:10
    8 | 6

    • Судья 
      на 2 с раньше можно попасть в Лебедево
      14.02.2017 11:26
      0 | 11

      • Добрая Мышь 
        да я не спорю, что это плохо. сама наоборот с задержкой выезжаю, мало ли кто... торопится... но это не та новость, которую стоит ТАК обсуждать
        14.02.2017 13:21
        0 | 3

        • Судья 
          не дай бог такая вам бочину подставит,будете обсуждать много наверно
          14.02.2017 13:34
          1 | 0

  • romich 
    Эмоции в виде  бури исходят от подобных авторессе  слингух.
    14.02.2017 11:12
    1 | 1

  • bae99 
    А как-же там раньше без светофора ездили?
    14.02.2017 11:28
    0 | 3

  • Судья 
    Если бы была там камера смотрящая за СТОП линией и за проезд на красный вам потом пришел штраф,тоже говорили бы в ГАИ "Я всего то на 2 секунды раньше поехала"???
    14.02.2017 11:30
    0 | 2

  • Alx 
    Полно таких, в чем тут новость?
    14.02.2017 11:32
    2 | 7

  • Dobry кrtek 
    Каждый из нас может обо.раться в любое время и в любом месте.) Будем терпимее к этой автомотовелоледЕ).
    14.02.2017 11:42
    1 | 2

  • VladislaV 
    Всё, пипец, на кол её.
Успокойтесь, не заметила может быть.

Раньше там вообще светофора не было, все ездили "на красный" и ничего.
    14.02.2017 12:38
    0 | 4

    • Nyuta 
      И я того же мнения
      14.02.2017 13:31
      0 | 0

  • Ms. 
    Очередной вброс для коллективной ругани. Неинтересно.
    14.02.2017 14:18
    0 | 0
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