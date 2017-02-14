В Твери женщина-водитель грубо нарушила ПДД: проезд на красный

В Твери женщина-водитель не захотела или не смогла дождаться зеленого сигнала светофора. Комментаторов соцсети интересует: куда так торопилась автолюбительница и кто купил ей права?

В Твери женщина-водитель не захотела или не смогла дождаться зеленого сигнала светофора. Комментаторов соцсети интересует: куда так торопилась автолюбительница и кто купил ей права? Видео нарушения ПДД опубликовала пользователь «В контакте» Анна Чигашова в группе «ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ». Согласно дате на регистраторе, нарушение произошло 13 февраля, в 16.40.

На видео запечатлён момент, когда в районе спуска с Южного моста в Твери водитель легкового автомобиля не дождался зеленого сигнала светофора и поехал в сторону вокзалов на красный свет.

Автор видео сообщает, что за рулем была женщина, а на заднем сиденье авто находился ребенок. Снятое на регистратор нарушение вызвало бурю эмоций. Одни считают, что за рулем была "овца", другие - что водитель "очень хотела в туалет", третьи ищут другого виновника – кто этой "овце" права купил.

Видео смотреть с 1 мин. 30 секунд.