В Твери школьная учительница отказалась помочь ребёнку, получившему травму

Факт неоказания медицинской помощи ученику в школе выявила прокуратура Пролетарского района, куда обратились родители.

Факт неоказания медицинской помощи ученику в школе выявила прокуратура Пролетарского района, куда обратились родители.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, с 30 ноября по 1 декабря в школе ребёнок получил травму руки. Об этом он сообщил учителю школы, однако она не обеспечила оказание первой доврачебной помощи, чем нарушила его право на охрану здоровья (нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также должностной инструкции).

Состояние здоровья ребёнка ухудшилось, мама была вынуждена вызвать «скорую помощь». Ребёнка осмотрел врач-хирург, лечение длилось 10 дней.

Прокурор района внес директору образовательного учреждения представление, по результатам рассмотрения которого учитель привлечена к дисциплинарной ответственности, как сообщили в прокуратуре.