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В Твери школьная учительница отказалась помочь ребёнку, получившему травму

14 Февраля 2017 10:25
Автор: TIA

Факт неоказания медицинской помощи ученику в школе выявила прокуратура Пролетарского района, куда обратились родители. 

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, с 30 ноября по 1 декабря в школе ребёнок получил травму руки. Об этом он сообщил учителю школы, однако она не обеспечила оказание первой доврачебной помощи, чем нарушила его право на охрану здоровья (нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также должностной инструкции).

Состояние здоровья ребёнка ухудшилось, мама  была вынуждена вызвать «скорую помощь». Ребёнка осмотрел  врач-хирург, лечение длилось 10 дней. 

Прокурор района внес директору образовательного учреждения представление, по результатам рассмотрения которого учитель привлечена к дисциплинарной ответственности, как сообщили в прокуратуре. 

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Метки: школа прокуратура травма ребенка во время занятий неоказание помощи
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Комментарии (15)

  • horton 
    "С 30 ноября по 1 декабря в школе ребёнок получил травму руки"
Это когда конкретно? Ночью с 30-го на 1-е?
    14.02.2017 10:36
    0 | 17

  • arcadi007 
    Абсолютная нелепица.
Неизвестно когда конкретно - первое.
Что за травма о которой родители не знали и которая вылечилась через 10 дней? Перелом и вывих за такое время не лечатся.
Хватит на учителей взваливать всякую ерунду. Скоро учить некому будет с таким подходом.
Не совсем понятно кем приходится прокурор потерпевшей. Или сам прокурор вызывал скорую? Позорище правосудия.
    14.02.2017 10:44
    0 | 18

  • Добрая Мышь 
    мама была вынуждена... -  так это в первую очередь обязанность мамы заботиться о здоровье ребенка. и если мама с опозданием вызвала - так значит изначально может не было повода для беспокойства, поэтому и не оказали
    14.02.2017 10:58
    0 | 13

  • bae99 
    Мамы сейчас такие пошли. Любой чих ребенка - на больничный, любая царапина - скорую вызывают...

П.С.
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    14.02.2017 11:02
    0 | 7

  • bublik 
    ну да. воспитывать должны воспитатели, учить учителя. ведь родители супер занятые. некогда детьми заниматься. проще виновных искать.
    14.02.2017 12:14
    0 | 6

  • Semen79 
    В соответствии с ч. 3 ст. 41 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения.
Образовательная организация при этом обязана предоставить безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности.
Требования к оборудованию медицинских кабинетов в образовательных организациях установлены Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года N 189 <493>.

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)
3. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием.
4. Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами).


Каким образом оказать первую медицинскую помощь должен был учитель? Он должен был отвести в медицинский кабинет к медсестре, а уже она должна была осмотреть ребёнка и принять решение что с ним делать дальше.

Я бы на месте учителя написал заявление в суд на отмену необоснованного дисциплинарного взыскания
    14.02.2017 12:16
    0 | 3

  • mednoe521 
    Позицию учителя так и не озвучили! Какого возраста ученик? Есть ли в школе медпункт ?(должен быть, иди сократили?) В какое время суток была "травма"?
Скоро учителей обяжут выдавать по первому требованию ребёнка памперсы, носовые платки  и прокладки.
    14.02.2017 12:23
    0 | 10

    • БАХИТ 2015 
      mednoe521, а что ты все о прокладках, подтекаешь?
      14.02.2017 12:43
      4 | 1

      • mednoe521 
        Мне жаль, бахит, что вместо мозгов у тебя компот и в детстве тебя использовали не по назначению. Лечиться тебе уже поздно.
Вы можете скачать все музыкальные клипы Бахыт-Компот, а также все песни в формате mp3.Так же имеется краткая биография Бахыт-Компот.
Папа Франциск напомнил о святой Джузеппине Бахите, которая в детстве стала жертвой торговли людьми
        Прикрепленные изображения:
        14.02.2017 14:05
        0 | 0

        • БАХИТ 2015 
          Ну тебя поперло, ты отмочил mednoe521! Ну предположим наличием мозгов ты сам то никогда не отличался, ты вообще хоть сам то понял что написал? Водички попей дефективный, а то перегрелся! Вот теперь тебя шибануло, во кляуз то понапишешь, будет тебе хоть чем заняться!!!
          14.02.2017 15:20
          1 | 0

  • Nyuta 
    Случайная нелепость
    14.02.2017 13:34
    0 | 0

  • zxcvbnm 
    Согласно законодательства пока ребенок находится в школе ответственность за него несет школа. Если это младшие классы - то определенный учитель. Если ребенок обратился к учителю с травмой, тот должен был отвести его в школьный медпункт. Если он этого не сделал - это его вина и наказание наложено правильно. И не надо гнать волну на детей обеляя учителей. Ребенок зачастую не может определить сам тяжесть травмы или её возможные последствия. Сколько было случаев когда дети ударялись, ну немного болит, ну беспокоит, а потом диагностировали переломы и гематомы.
    14.02.2017 13:43
    1 | 1

  • goo69 
    Было пара случая не так давно во втором классе школы центрального раона.
 Девочка получила травму руки, её осмотрела местная мед сестра и сказала, что ничего страшного, просто ушиб, на след день они сделали снимок и оказался сложный перелом.
   Случай 2. Один ребёнок сбивает другого и он падает, ударяясь головой об пол. Никакой скорой не вызывали... 
  А потом когда эти мамы пришли разбираться в школу им сказали что как бы ничего страшно и не произошло...
   По закону при любой травме преподаватель ОБЯЗАН позвонить родителям, рассказать что произошло и уточнить вызывать ли скорую или сами приедете за ребёнком.
Если вызывается скорая то информация о чп ОБЯЗАТЕЛЬНО попадает в полицию, со всеми вытекающими.
Кстати, директор вообще как бы был не в курсе произошедшего.

В данный момент преподавателя этого нет, официально - на курсах до марта.

    Догадайтесь, в какой нашей супер школе это было?
    14.02.2017 15:04
    0 | 0

    • bae99 
      Сложный перелом вылечили за 10 дней?
      14.02.2017 15:17
      0 | 0

  • goo69 
    Ну может со сложным я что то и напутал...
    14.02.2017 15:25
    0 | 0
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