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В Твери 19-летняя водитель отечественной легковушки насмерть сбила пожилую женщину

В Твери 19-летняя водитель отечественной легковушки насмерть сбила пожилую женщину - ТИА
14 Февраля 2017 09:58
Автор: TIA

Фоторепортаж

13 февраля в 16.15 на Тверском проспекте в Твери на нерегулируемом перекрестке столкнулись два автомобиля «Рено Логан», после чего один из автомобилей сбил 18-летнего парня, который переходил дорогу по зебре. Пешеход от госпитализации отказался.

 А в 19.00 на ул. Туполева в Твери 19-летняя водитель ВАЗ-21053 сбила 75-летнюю тверичанку, которая переходила дорогу по зебре. Пожилая женщина от полученных травм скончалась на месте аварии.

В 20.25 на Волоколамском проспекте в Твери 23-летний водитель ВАЗ-21093 перестраивался и не пропустил маршрутку. В ДТП пострадал водитель ВАЗ, мужчина был госпитализирован, после оказания медицинской помощи, отпущен.  Сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области

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Метки: авария 19-летняя девушка сбила насмерть дтп с маршруткой в твери
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Комментарии (3)

  • Tverich 
    Права выдавать с 30 лет.
    14.02.2017 12:00
    4 | 2

    • bublik 
      да вообще не выдавать )))))
      14.02.2017 12:08
      0 | 5

  • Nyuta 
    Каждый год подтверждать!!!
    14.02.2017 13:37
    0 | 1
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