В Твери 19-летняя водитель отечественной легковушки насмерть сбила пожилую женщину

13 февраля в 16.15 на Тверском проспекте в Твери на нерегулируемом перекрестке столкнулись два автомобиля «Рено Логан», после чего один из автомобилей сбил 18-летнего парня, который переходил дорогу по зебре. Пешеход от госпитализации отказался.

13 февраля в 16.15 на Тверском проспекте в Твери на нерегулируемом перекрестке столкнулись два автомобиля «Рено Логан», после чего один из автомобилей сбил 18-летнего парня, который переходил дорогу по зебре. Пешеход от госпитализации отказался.

А в 19.00 на ул. Туполева в Твери 19-летняя водитель ВАЗ-21053 сбила 75-летнюю тверичанку, которая переходила дорогу по зебре. Пожилая женщина от полученных травм скончалась на месте аварии.



В 20.25 на Волоколамском проспекте в Твери 23-летний водитель ВАЗ-21093 перестраивался и не пропустил маршрутку. В ДТП пострадал водитель ВАЗ, мужчина был госпитализирован, после оказания медицинской помощи, отпущен. Сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области