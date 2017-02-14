Тест. Что вы знаете о Святом Валентине?

14 февраля - День святого Валентина! Любимый праздник людей всех возрастов! В этот удивительный день можно и даже нужно смело признаваться в любви и чувствах виновнику пожара в своем сердце! Что Вы знаете о Св. Валентине?
14 февраля - День святого Валентина! Любимый праздник людей всех возрастов! В этот удивительный день можно и даже нужно смело признаваться в любви и чувствах виновнику пожара в своем сердце! Что Вы знаете о Св. Валентине?
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Комментарии (30)
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buch
14.02.2017 15:05
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