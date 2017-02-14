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Тест. Что вы знаете о Святом Валентине?

Тест. Что вы знаете о Святом Валентине? - ТИА
14 Февраля 2017 09:51
Автор: TIA

14 февраля - День святого Валентина! Любимый праздник людей всех возрастов! В этот удивительный день можно и даже нужно смело признаваться в любви и чувствах виновнику пожара в своем сердце! Что Вы знаете о Св. Валентине?

 
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Метки: тест тест 14 февраля
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Комментарии (30)

  • romich 
    Богомерзким басурманским праздникам  не место в нашей жизни!
    14.02.2017 09:57
    5 | 21

    • BARBAdos 
      Батюшка, Вы в каком сане то? Протоиерей или Епископ? Нимб не натирает теменную кость?
      14.02.2017 10:10
      4 | 6

  • bae99 
    День святого Валентина, который мы имеем сегодня, – это скорее языческие Луперкалии – фестивали эротизма в честь богини лихорадочной любви, которые как раз приходились в древнем Риме на середину февраля. Голые мужчины носились по городу и стегали женщин ремнями из козлиной кожи, женщины охотно подставлялись под удары, считая, что они несут им плодовитость, а заканчивалось все лотереей по выбору сексуального партнера на грядущий год. Вот и весь праздник – эротизм, свободная любовь, развлечения. Можно предположить, что многие наши современники порадовались бы, если б им предложили встретить день святого Валентина по такому сценарию.

http://www.taday.ru/text/1470506.html
    14.02.2017 10:01
    1 | 8

  • BARBAdos 
    дядю Валю этого казнил Октавиан, за то, что он втайне венчал легионеров римских. Не все римские императоры были толерастами, вот и не повезло бедняге этому...
    14.02.2017 10:07
    1 | 11

  • bublik 
    такое распространение на территории РФ, он получил в основном за счёт СМИ. например в дагестане , местным СМИ запретили упоминать о нём. если кому-то хочется пусть отмечает, но зачем трубить на всю страну из всех источников информации? так-же и хэллуин. видимо мода на всё забугорное, неискоренима из русского человека.
    14.02.2017 10:12
    2 | 11

    • romich 
      На такие праздники падки не русские,  но умом убогие.
      14.02.2017 10:21
      4 | 6

  • Хычник_Ёж 
    Тестировщик убейся об стену
    14.02.2017 10:15
    2 | 1

  • hell 
    День святых супругов Петра и Февронии отмечается 8 июля ежегодно. Всероссийский день  семьи, любви и верности! А сегодня просто вторник, 14 февраля...
    14.02.2017 10:26
    4 | 7

    • BARBAdos 
      а эти чем отметились? Святость то в чем? Как обычно больных здоровыми делали, инвалидов на ноги поднимали или еще чего?
      14.02.2017 10:29
      0 | 3

      • Sedmoy 
        "или". Вот, "жесть" от Невзорова, про Петра и Февронию. :)
 https://snob.ru/profile/20736/blog/95004#comment_789512
        14.02.2017 10:48
        2 | 4

        • BARBAdos 
          да уж... История дяди Вали как то поприличнее выглядит, а это вообще ахтунг...
          14.02.2017 10:56
          1 | 4

    • Virtue_to_Vice 
      Такого праздника - "День Петра и Февроньи" - нет, это суррогат современной российской идеологии. Так же как нет и "Дня народного единства"
      14.02.2017 11:04
      1 | 7

    • mednoe521 
      Нет, hell, не просто ...
      Прикрепленные изображения:
      14.02.2017 12:35
      1 | 1

      • БАХИТ 2015 
        Игорек а ты что знаешь? Как кляузы на всех строчить и деньги с храма воровать?
        14.02.2017 12:41
        0 | 2

        • mednoe521 
          Не забывай компот, что за клевету можно и прокуратуру подключить на тебя,. Я предупредил,а ты уж прикидывай сам.
          Прикрепленные изображения:
          14.02.2017 14:14
          2 | 0

          • БАХИТ 2015 
            Не смеши! А что же ты так заволновался??? Было значит дело? Чует собака чье мясо съела! Что молчишь, в глаза смотреть! Ты дефективный изучи сначала, что такое клевета и с чем её едят! 
  Что бы привлечь к уголовной ответственности за клевету необходимо доказать о распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство конкретного лица. В данном случае ты всего лишь -ОНО, скрывающие под mednoe521. В прочем, кляузы и помои ты всегда сливаешь анонимно! А про денежки, украденные из храма, ты сразу понял, что про тебя речь. Ты лучше в прокуратуру сразу явку с повинной напиши!
            14.02.2017 15:11
            0 | 0

  • tourist 
    Достали своими бесовскими языческими обрядами!
    14.02.2017 10:47
    5 | 2

    • BARBAdos 
      у православных сегодня пуканы массово бомбит?
      14.02.2017 10:59
      2 | 5

  • Virtue_to_Vice 
    Вы чего, православные, из-за праздника неистовствуете? Скрепы расшатываются?
    14.02.2017 11:01
    1 | 6

  • Naum 
    Я так думаю, это не наш праздник. Есть версия, что Валентина казнили за то, что он регистрировал браки между влюблёнными между собой воинами гомиками !!!  День влюбленных - это день Петра и Февронии (8 июля). 
14 февраля нормальные русские не отмечают, для нас это не праздник. Либо малолетки, либо пид-ры стараются подражать всему западному. А ведь на западе масленицу не спешат отмечать, там уважают свои праздники.
    14.02.2017 11:58
    3 | 4

    • BARBAdos 
      а день Петра и Февронии прямо такой традиционно-русский праздник, что все с утра в патриотическом угаре начинают детей зачинать...
      14.02.2017 12:32
      1 | 2

  • RVS 
    хрень карочи все эта
    14.02.2017 12:05
    2 | 1

  • UViolet 
    Да вообще д. св. Валентина и т.д. это бредовые праздники, если вдуматься. У каждой пары уже есть такой праздник. На Руси принято отмечать годовщину свадьбы ( как день рождения семьи), ну или, на крайний случай, день знакомства (как вариант для молодёжи). Поэтому единого дня тут быть не может, имхо. И вообще, такой праздник дело интимное, касается только 2-их. И никаких мужиков типа не пойми каких Валентинов сюда приплетать не надо.
    14.02.2017 12:32
    0 | 2

  • Nyuta 
    С ПРАЗДНИКОМ ТОВАРИЩИ!!!
    Прикрепленные изображения:
    14.02.2017 13:42
    0 | 4

    • Sosochek 
      Полностью поддерживаю вас
      Прикрепленные изображения:
      14.02.2017 13:44
      0 | 1

  • Szpilki 
    Что я знаю об этом "празднике"?
Император Клавдий II издал приказ: "молодые люди, годные для воинской службы, не имели права жениться (между собой !), так как это неблагоприятно отражалось на общем боевом духе армии". 
Жрец по имени Валентин пошел наперекор императору и продолжал свадебные церемонии для влюбленных (воинов-гомосексуалистов), за что и был приговорен к казни.. День «святого» Валентина активно начали отмечать американские гомосексуалисты в 70-х годах, и именно в этот день они заключили первые официальные однополые браки. 
Так что это праздник ГОМИКОВ.
    14.02.2017 14:22
    2 | 5

  • ilich 
     Азохен вей, не ссорьтесь, россияне!  Всевышний всегда дает человеку альтернативу. Не нравится св.Валентин?
Пожалуйста, -  с Днем программиста! 
Enter! То есть,  лехаим ! ))))
    Прикрепленные изображения:
    14.02.2017 14:29
    0 | 3

  • mamruc 
    Тест показал, что я ни чего не знаю о Святом Валентине. Точнее я это и сам знаю, и тест не проходил. Не место басурманским праздникам в нашей жизни. Я лучше День компьютерщика отмечу)))
    14.02.2017 14:40
    0 | 3

  • tourist 
    О как оказывается!
    Прикрепленные изображения:
    14.02.2017 14:50
    0 | 1

  • buch 
    Интересен православный народ. Чужое хают, а своё не предлагают. Видимо от незнания. 
Есть, есть и для вас сегодня повод раговеться, даже если вы не влюблены, не программисты, не ходите дома обнаженными и проблемы душевнобольных вас не волнуют. Отмечайте подготовку к великому празднику - Сретение Господне. Правда, для этого вам на службу в церковь сходить надо. А, если лень или времени нет, то вечерком имеете полное право выпить и закусить во славу Трифона Апамейского или Петра Галатийского, почитаемых РПЦ. По одиночке или сразу за двоих. 

Не день, а фестиваль праздников какой-то...
    14.02.2017 15:05
    0 | 0
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