13 февраля в центре Твери сгорела "Газель"

13 февраля на улице Софьи Перовской днем недалеко от Суворовского училища в Твери полностью сгорела грузовая «Газель».

13 февраля на улице Софьи Перовской днем недалеко от Суворовского училища в Твери полностью сгорела грузовая «Газель». Причины возгорания уточняются. Автор видео Артурион

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