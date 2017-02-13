13 февраля в центре Твери сгорела "Газель"

13 февраля на улице Софьи Перовской днем недалеко от Суворовского училища в Твери полностью сгорела грузовая «Газель». Причины возгорания уточняются. Автор видео Артурион
13 февраля на улице Софьи Перовской днем недалеко от Суворовского училища в Твери полностью сгорела грузовая «Газель». Причины возгорания уточняются. Автор видео Артурион
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