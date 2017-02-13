Конаковские старшеклассники стали серебряными призерами международного образовательного проекта «PlayEnergy»

Учащиеся школы №3 из Конаково стали призерами национального этапа международного образовательного проекта «PlayEnergy-2016» компании Enel в России. Работа учеников 10 «А» класса «Использование солнечной энергии в школе» заняла второе место в старшей возрастной категории (9-11 классы).

Учащиеся школы №3 из Конаково стали призерами национального этапа международного образовательного проекта «PlayEnergy-2016» компании Enel в России. Работа учеников 10 «А» класса «Использование солнечной энергии в школе» заняла второе место в старшей возрастной категории (9-11 классы).

В основе проекта конаковских старшеклассников лежит идея создания панелей, преобразующих солнечный свет в электроэнергию, которая в дальнейшем сможет обеспечивать жизнедеятельность школы. Поддержку в разработке оказали специалисты Конаковской ГРЭС.

Тверские школьники уже добивались успехов в «PlayEnergy». Позапрошлый сезон принес учащимся школы №3 из Конаково абсолютную победу во всех категориях, а работа «Природное топливо» школьников из Завидово заняла первое место в младшей возрастной категории (5-8 классы).

Инициативы подрастающего поколения сегодня получают поддержку региональной власти. При Правительстве Тверской области создано Молодежное правительство для выявления наиболее перспективных молодых специалистов, реализующих социально значимые проекты, сообщает Правительство Тверской области