Глава города Кимры Роман Андреев ушел в декретный отпуск

13 февраля, Глава города Кимры Роман Андреев должен был отчитаться перед депутатами Кимрской городской Думы о проделанной работе. Большинство народных избранников было уверено, что после публичного прочтения Андреевым его отчета, он получит неудовлетворительную оценку
Однако Роман Владимирович, не дожидаясь заседания депутатов, в ушел в декретный отпуск по уходу за ребенком сроком на 3 года, об этом сообщает портал http://gorod-kimry.ru. Его супруга, соответственно, из декрета вышла и продолжит трудиться в должности методиста ГОРОНО.
Комментарии (15)
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DimonMMK
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13.02.2017 22:01
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