Глава города Кимры Роман Андреев ушел в декретный отпуск

13 февраля, Глава города Кимры Роман Андреев должен был отчитаться перед депутатами Кимрской городской Думы о проделанной работе. Большинство народных избранников было уверено, что после публичного прочтения Андреевым его отчета, он получит неудовлетворительную оценку своей работы

13 февраля, Глава города Кимры Роман Андреев должен был отчитаться перед депутатами Кимрской городской Думы о проделанной работе. Большинство народных избранников было уверено, что после публичного прочтения Андреевым его отчета, он получит неудовлетворительную оценку

Однако Роман Владимирович, не дожидаясь заседания депутатов, в ушел в декретный отпуск по уходу за ребенком сроком на 3 года, об этом сообщает портал http://gorod-kimry.ru. Его супруга, соответственно, из декрета вышла и продолжит трудиться в должности методиста ГОРОНО.