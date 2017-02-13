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Глава города Кимры Роман Андреев ушел в декретный отпуск

Глава города Кимры Роман Андреев ушел в декретный отпуск - ТИА
13 Февраля 2017 18:30
Автор: TIA

13 февраля, Глава города Кимры Роман Андреев должен был отчитаться перед депутатами Кимрской городской Думы о проделанной работе. Большинство народных избранников было уверено, что после публичного прочтения Андреевым его отчета, он получит неудовлетворительную оценку

Однако Роман Владимирович, не дожидаясь заседания депутатов, в ушел в декретный отпуск по уходу за ребенком сроком на 3 года, об этом сообщает портал http://gorod-kimry.ru. Его супруга, соответственно, из декрета вышла и продолжит трудиться в должности методиста ГОРОНО.

 

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Метки: Глава города Кимры роман андреев декретный отпуск
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Комментарии (15)

  • MikeH 
    С интересом жду комментарий наших местных комми.
    13.02.2017 18:49
    1 | 4

    • sidorovseregyq 
      Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история     http://dimonotsmoke.blogspot.com
      13.02.2017 23:00
      0 | 0

  • horton 
    Чуть с лавки в электричке не упала...)))
    13.02.2017 18:50
    0 | 9

    • ChsZ 
      Не падайте. Мужику, чтоб уйти в декрет, даже рожать самому не надо - просто супруга должна пойти работать. Лично знаю человека, который чтоб не нести ответственность на работе, соскочил в декрет. Да и у супруги зарплата была ТАКАЯ, что ему работать в общем-то - смешно.

Единственный (если я ничего не путаю), кто из мужиков по закону не может уйти в декрет - военнослужащий или сотрудник силовых структур. Ему дадут декрет только в случае, если супруги нет (например, отказалась от ребенка, рожать самому по-прежнему не требуется).

Что касается чиновника - молодец))) Наши чинуши без мыла пролезут и выход из любой ситуации найдут, лишь бы не работать.
      13.02.2017 18:54
      0 | 14

      • horton 
        У меня сосед по площадке пару лет назад был в отпуске по уходу за ребёнком до полутора лет, вместо жены. Знаю ещё пару подобных случаев. Но все эти мужчины не были мэрами!!!
        13.02.2017 18:59
        0 | 8

        • ChsZ 
          Ну мэр - человек не бедный, на пособие в 10 тысяч рублей жить не будет. Супруга в должности методиста в Кимрах явно зарабатывает официально сущие копейки - зарплата там не более 20-ки. Решили голодать? Не думаю)

Очень верно отмечено - товарищ создал прецедент для будущих поколений чиновников. Теперь, чтоб уйти от ответственности, можно не только на больничный, но и в декрет свалить.

А мэр ничем по закону не хуже менеджера или еще какого-нибудь сантехника. Такой же наемный работник, который имеет все те же самые права. 
Цирк.
          13.02.2017 19:03
          0 | 10

          • horton 
            Не цирк. Срамота, на мой взгляд...
            13.02.2017 20:02
            0 | 5

          • Добрая Мышь 
            уж не общий ли у нас знакомый? А.А.
            13.02.2017 20:08
            0 | 1

  • serega 
    нафига было в мэры идти, чтобы потом в декретный отпуск?
    13.02.2017 19:05
    0 | 8

  • sad 
    однако. вернуть. уволить за несоответствие и не брать более в госструктуры.
лучше бы он сам родил..
    13.02.2017 19:19
    0 | 7

  • uabumoderoff 
    Хватит уже главой города людей назначать.В США есть мэры городов собаки и кошки.И это очень правильно!Они людям не пакостят.
    13.02.2017 19:26
    1 | 8

  • Net. 
    Прикольно "слился"!
    13.02.2017 20:42
    0 | 5

  • Whois 
    За...ли!
    13.02.2017 21:59
    0 | 1

    • ДеД 
      В смысле - в декрет по беременности? Толерантно!
      13.02.2017 22:48
      0 | 0

  • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
    Фейк же, явный. :)) Так просто не бывает, кому бы он заявление писал?  
 Наверняка местная ячейка EP воду мутит...
    13.02.2017 22:01
    0 | 0
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